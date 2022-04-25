Укрпошта анонсувала марку з літаком "Мрія", намальованим 11-річною дівчинкою
Укрпошта слідом за маркою про російський військовий корабель планує випустити марку з найбільшим у світі літаком "Мрія"
Про це Укрпошта повідомила у Телеграм.
"Наступна поштова марка, яку ми плануємо видати, буде з ілюстрацією української "Мрії" — найбільшого у світі літака", – йдеться у повідомленні.
Їлюстрацію ще до початку повномасштабної війни намалювала 11-річна Софія Кравчук з Волинської області для участі у конкурсі "Що для мене Україна?".
"Саме такою дитина бачила нашу країну — яскравою й квітучою. Такою вона і буде! Навіть попри те, що окупантам вдалося зруйнувати найпотужніший у світі літак, який проілюструвала Софійка. Адже мрію у нас не відняти", – прокоментували у держкомпанії.
- Нагадаємо, 12 квітня Укрпошта презентувала марку "Русский военный корабль, иди на*уй!".
- 20 квітня Укрпошта припинила продаж марок "Русский военный корабль, иди нах*й!" у відділеннях, але 100 тис. марок можна буде придбати в інтернет-магазині.
- Укрпошта анонсувала випуск ще однієї воєнної марки.
- 22 квітня Укрпошта відкрила продаж в інтернеті марки "Русский военный корабль, иди нах*й!", однак через високий попит і хакерську атаку виникли проблеми з роботою сайту.
- Марку Укрпошти з російським кораблем продали на благодійному аукціоні за 5 млн грн, кошти спрямують на допомогу ЗСУ.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.97
Купівля 30.97Продаж 32.01
-
EUR
Купівля 33.26Продаж 34.59
- Актуальне
- Важливе