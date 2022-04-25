Укрпошта анонсувала марку з літаком "Мрія", намальованим 11-річною дівчинкою

Про це Укрпошта повідомила у Телеграм.



"Наступна поштова марка, яку ми плануємо видати, буде з ілюстрацією української "Мрії" — найбільшого у світі літака", – йдеться у повідомленні.



Їлюстрацію ще до початку повномасштабної війни намалювала 11-річна Софія Кравчук з Волинської області для участі у конкурсі "Що для мене Україна?".



"Саме такою дитина бачила нашу країну — яскравою й квітучою. Такою вона і буде! Навіть попри те, що окупантам вдалося зруйнувати найпотужніший у світі літак, який проілюструвала Софійка. Адже мрію у нас не відняти", – прокоментували у держкомпанії.

Нагадаємо, 12 квітня Укрпошта презентувала марку "Русский военный корабль, иди на*уй!".

20 квітня Укрпошта припинила продаж марок "Русский военный корабль, иди нах*й!" у відділеннях, але 100 тис. марок можна буде придбати в інтернет-магазині.

Укрпошта анонсувала випуск ще однієї воєнної марки.

22 квітня Укрпошта відкрила продаж в інтернеті марки "Русский военный корабль, иди нах*й!", однак через високий попит і хакерську атаку виникли проблеми з роботою сайту.

Марку Укрпошти з російським кораблем продали на благодійному аукціоні за 5 млн грн, кошти спрямують на допомогу ЗСУ.

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