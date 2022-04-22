"Марки для інтернет-магазину ще є": в Укрпошті пояснили збій в роботі сайту DDos-атакою

Про це написав генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.



Директор вибачився перед клієнтами, які хотіли придбати нову марку "Русский военный корабль, иди нах*й!". Він додав, що марки є в наявності для продажу.



"Шановні клієнти! Я ще раз хочу від себе та від Укрпошти вибачитись за незручності. Ми дійсно робимо все, разом з інтернет-провайдерами, щоб відновити і роботу онлайн-магазину, і інших систем Укрпошти, які теж тимчасово не працюють через DDos атаку на наші системи. Марки для інтернет-магазину ще є. Теж сьогодні покажемо нову марку тиражем в 5 мільйонів примірників, яка буде включати і поточну марку. Тому, якщо дійсно є бажання мати цю частину історії - у Вас буде така можливість", - написав директор Укрпошти.









22 квітня Укрпошта відкрила продаж в інтернеті марки "Русский военный корабль, иди нах*й!", однак через високий попит і можливу хакерську атаку виникли проблеми з роботою сайту.



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