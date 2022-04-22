Укрпошта почала в інтернеті продаж марки "Русский военный корабль": у роботі сайту виникли перебої

Про це в телеграмі повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.



За його словами, за першу годину на сайті оброблено, сплачено та готово понад 1100 замовлень. Укрпошта опрацює до 15 тис. замовлень, адже кількість марок становить 100 тис., а одній людині продають лист із шести марок.



"Щиро вибачаюсь за незручності. Ми будемо враховувати всі недоліки. Сайт був створений, щоб пропускати до 20000 користувачів олночасно. Нагадую - це сайт продажу марок, а поки не Амазон", - зауважив Ігор Смілянський.



Він нагадав, що наступну марку - "Руський воєнний корабель - всьо" випустять накладом 5 млн, тому вистачить усім охочим.



Нагадаємо, Укрпошта презентувала марку "Русский военный корабль, иди на*уй!".

А вже 20 квітня Укрпошта припинила продаж марок "Русский военный корабль, иди нах*й!" у відділеннях, але 100 тис. марок можна буде придбати в інтернет-магазині.

Укрпошта анонсувала випуск ще однієї воєнної марки.

Пізніше гендиректор Укрпошти повідомив про призупинення продажу марок через технічні проблеми."Шановні клієнти - через величезний наплив на сайт + поки що підозра на атаку на нашу мережу, ми призупиняємо до 13:00 прийом нових замовлень. Всі що прийняті будуть за цей час оброблені та ми посилемо мережу. Розумію що ті хто пробує її покласти теж працюють", - зазначив він.Ігор Смілянський повідомив, що марки ще є в наявності. Їхній продаж планують відновити о 13:00, про що попередять окремо.

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