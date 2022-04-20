У відділеннях Укрпошти завершився продаж марок "Русский военный корабль, иди нах*й!"

Про це заявив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.



"Я ще раз хочу підякувати всім тим десяткам тисяч людей, які прийшли до нас у Києві та інших містах, щоб купити нашу марку "Корабель". Не без помилок, але ми зробили все, щоб отримати найбільшу кількість людей. Станом на зараз уже продано біля 700 тисяч марок і продаж марок у наших відділеннях ЗАКІНЧЕНО! Будь ласка, не треба займати черги", - наголосив він.



Однак з 13:00 20 квітня у відділенні Укрпошти на Майдані Незалежності в Києві продадуть марки тим понад 1,5 тис. клієнтам, які не встигли їх отримати та записати у список 19 квітня.



"Щоб все було чесно і прозоро, 100 тис. марок будуть виділені в інтернет-магазин. І починаючи з четверга, у нашому інтернет-магазині придбають марки (2 листи на 1 заказ) ті, хто зробив замовлення в перші дні, а з п’ятниці будь які клієнти в Україні чи за межами. Таким чином ще більше ніж 8300 клієнтів отримають марки", - зазначив Ігор Смілянський.



Решту марок використають для офіційних делегацій, музейних фондів, міжнародних зобов’язань Укрпошти в межах Всесвітнього поштового союзу та за філателістичними абонементами. Також марку отримає кожен працівник Укрпошти, а невелика частина буде забезпечена підтримкою українських маркетингових акцій з виробниками та підприємцями.



"Я усвідомлюю: що б ми не зробили, буде критика. Тому відповім. Чи буде додатковий тираж цієї марки? Ні Але я знайшов вихід, як саме ця серія з кораблем буде продовжена, тому читайте повідомлення на початку наступного тижня, як тільки підпишемо всі технічні моменти. Майки та інші речі з маркою також скоро будуть у нашому інтернет-магазині та відділенні", - зауважив гендиретор Укрпошти.

Нагадаємо, Укрпошта презентувала марку "Русский военный корабль, иди на*уй!".

18 квітня Укрпошта обмежила продаж марок з російським військовим кораблем.

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