У відділеннях Укрпошти завершився продаж марок "Русский военный корабль, иди нах*й!"
Укрпошта припинила продаж марок "Русский военный корабль, иди нах*й!" у відділеннях, але 100 тис. марок можна буде придбати в інтернет-магазині
Про це заявив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.
"Я ще раз хочу підякувати всім тим десяткам тисяч людей, які прийшли до нас у Києві та інших містах, щоб купити нашу марку "Корабель". Не без помилок, але ми зробили все, щоб отримати найбільшу кількість людей. Станом на зараз уже продано біля 700 тисяч марок і продаж марок у наших відділеннях ЗАКІНЧЕНО! Будь ласка, не треба займати черги", - наголосив він.
Однак з 13:00 20 квітня у відділенні Укрпошти на Майдані Незалежності в Києві продадуть марки тим понад 1,5 тис. клієнтам, які не встигли їх отримати та записати у список 19 квітня.
"Щоб все було чесно і прозоро, 100 тис. марок будуть виділені в інтернет-магазин. І починаючи з четверга, у нашому інтернет-магазині придбають марки (2 листи на 1 заказ) ті, хто зробив замовлення в перші дні, а з п’ятниці будь які клієнти в Україні чи за межами. Таким чином ще більше ніж 8300 клієнтів отримають марки", - зазначив Ігор Смілянський.
Решту марок використають для офіційних делегацій, музейних фондів, міжнародних зобов’язань Укрпошти в межах Всесвітнього поштового союзу та за філателістичними абонементами. Також марку отримає кожен працівник Укрпошти, а невелика частина буде забезпечена підтримкою українських маркетингових акцій з виробниками та підприємцями.
"Я усвідомлюю: що б ми не зробили, буде критика. Тому відповім. Чи буде додатковий тираж цієї марки? Ні Але я знайшов вихід, як саме ця серія з кораблем буде продовжена, тому читайте повідомлення на початку наступного тижня, як тільки підпишемо всі технічні моменти. Майки та інші речі з маркою також скоро будуть у нашому інтернет-магазині та відділенні", - зауважив гендиретор Укрпошти.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.47
Купівля 30.47Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.74Продаж 34.52
- Актуальне
- Важливе