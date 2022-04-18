Не більш ніж 30 екземплярів в одні руки: щоб запобігти спекуляціям, Укрпошта обмежує продаж марок з російським військовим кораблем
Укрпошта за п'ять днів продала пів мільйона марок із російським військовим кораблем, тож запроваджує обмеження на кількість цих марок для продажу в одні руки
Про це Укрпошта повідомила у телеграм.
"Деякі люди починають продавати куплене за спекуляційними цінами. Наприклад, на Ebay вже можна купити конверт з маркою за $1000. Щоб зменшити спекуляції, ми вводимо деякі обмеження: не більше ніж 5 листів (1 лист = 6 марок) в одні руки будь-якого номіналу", – йдеться у повідомленні.
Поштовий оператор повідомив, що за п'ять днів українці розкупили майже пів мільйона екземплярів. Додаткового накладу Укрпошта не робитиме, щоб кожна марка зберегла свою цінність.
Марки з кораблем вже є у всіх обласних центрах України (окрім Херсонщини, Криму, Донеччини та Луганщини, для них залишили резерв).
"Всі замовлення в інтернет-магазині скасовано (деякі з них, до речі, були на понад 30 тис. марок)", – зауважила Укрпошта.
В держкомпанії додатково повідомлять про запуску оновленого поштового маркету цього тижня, тоді можна буде зробити замовлення знову, проте вже не більше ніж 3 листи на 1 покупку.
"Багато замовлень з однієї адреси будуть блокуватись", – попередили в Укрпошті.
- Нагадаємо, Укрпошта презентувала марку "Русский военный корабль, иди на*уй!".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.45
Купівля 30.45Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.76Продаж 34.54
- Актуальне
- Важливе