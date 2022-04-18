Не більш ніж 30 екземплярів в одні руки: щоб запобігти спекуляціям, Укрпошта обмежує продаж марок з російським військовим кораблем

Про це Укрпошта повідомила у телеграм.



"Деякі люди починають продавати куплене за спекуляційними цінами. Наприклад, на Ebay вже можна купити конверт з маркою за $1000. Щоб зменшити спекуляції, ми вводимо деякі обмеження: не більше ніж 5 листів (1 лист = 6 марок) в одні руки будь-якого номіналу", – йдеться у повідомленні.



Поштовий оператор повідомив, що за п'ять днів українці розкупили майже пів мільйона екземплярів. Додаткового накладу Укрпошта не робитиме, щоб кожна марка зберегла свою цінність.



Марки з кораблем вже є у всіх обласних центрах України (окрім Херсонщини, Криму, Донеччини та Луганщини, для них залишили резерв).



"Всі замовлення в інтернет-магазині скасовано (деякі з них, до речі, були на понад 30 тис. марок)", – зауважила Укрпошта.



В держкомпанії додатково повідомлять про запуску оновленого поштового маркету цього тижня, тоді можна буде зробити замовлення знову, проте вже не більше ніж 3 листи на 1 покупку.

Нагадаємо, Укрпошта презентувала марку "Русский военный корабль, иди на*уй!".

"Багато замовлень з однієї адреси будуть блокуватись", – попередили в Укрпошті.