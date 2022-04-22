Укрпошта анонсувала випуск ще однієї воєнної марки

Про це гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив в етері телемарафону "Єдині новини".



Нова марка матиме більший тираж, адже першу марку з "русскім кораблем" розкупили фактично за декілька днів.



"Я сподіваюсь, навіть впевнений, що вона сподобається мільйонам людей. І в неї буде більший наклад", – сказав Смілянський.



Більше деталей про нову воєнну марку обіцяють розповісти незабаром.

Нагадаємо, Укрпошта презентувала марку "Русский военный корабль, иди на*уй!".

А вже 20 квітня Укрпошта припинила продаж марок "Русский военный корабль, иди нах*й!" у відділеннях, але 100 тис. марок можна буде придбати в інтернет-магазині.

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