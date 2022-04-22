Марку Укрпошти з російським кораблем продали на благодійному аукціоні за 5 млн грн, кошти спрямують на допомогу ЗСУ
На благодійному аукціоні від "Prozorro.Продажі" українську марку "Русскій воєнний корабль" продали за 5 мільйонів гривень
Про це повідомляє пресслужба оператора.
Усі виручені кошти пішли на допомогу Збройним силам України.
"Сьогодні наша армія отримала чималу суму допомоги. Зрештою, саме завдяки подвигам ЗСУ марка набула такої популярності й змогла зібрати мільйони. Дякуємо учасникам аукціону й особливо переможцю, що боровся за комплект з автографом до останнього. Ці зусилля були недаремними", – зазначили у повідомленні.
- 22 квітня Укрпошта відкрила продаж в інтернеті марки "Русский военный корабль, иди нах*й!", однак через високий попит і хакерську атаку виникли проблеми з роботою сайту.
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