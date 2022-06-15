Про це повідомила Укрпошта у телеграм.

"Ну що ж, оголошуємо результати голосування за ескіз до марки "Доброго вечора, ми з України!"

У голосуванні взяли участь майже 834 тисячі українців, а беззаперечним лідером на всіх платформах, де проводили опитування, став ескіз №4, за який проголосували 340 тис. учансиків голосування.

Перемогла робота з трактором, який тягне російський брухт.

"А це означає, що вже через місяць ви побачите нову поштову марку з цією ілюстрацією", – зазначила Укрпошта.

Друге місце посів ескіз з Путіним, а третє — з Калушем.

Нагадаємо, Укрпошта встановила рекорд з кількості проданих марок.

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