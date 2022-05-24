Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський у фейсбук.

"За день - було куплено біля 800 тисяч марок, не рахуючи конверти, футболки, листівки і тп. Не без помилок, але день пройшов успішно", – написав він.

Смілянський визнав, що були факти продажу марок співробітниками своїм знайомим, але назвав це людським фактором та пообіцяв розібратися в ситуації.

Він також зазначив, що на головпоштампі в Києві у перший день продажу нової марки з "кораблем", 23 травня, вишикувалися довжелезні черги, та не всі мали можливість придбати марку. Відповідно до складених списків люди зможуть придбати ці марки 25 травня.

"Київ: Головпоштамп. Всі хто записався, отримають завтра марки, а також зможуть їх погасити. Початок о 9:00. Починаємо з номера 1167 для купівлі", – зазначив Смілянський.

Наступна партія марок потрапить до 1500 відділень Укрпошти 27 травня, а 25 травня об 11.00 стартують онлайн-продажі марок на чотирьох онлайн-майданчиках.

Марку "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!" випустили у продаж: біля головпоштамту у Києві була довжелезна черга.