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Укрпошта за день продала 800 тис. нових марок "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!"

24 травня, 2022 вiвторок
08:00
Суспільство Друга марка із серії присвячена операції зі знищення крейсера "Москва". Її презентація відбулася рівно на 40-й день від його затоплення. Загальний наклад марок цього разу становить 5 мільйонів примірників з внутрішнім та міжнародним номіналами. Діятимуть

Укпошта продала близько 800 тис. марок "Русскій воєнний корабль... ВСЬО" за день 23 травня, при цьому онлайн-продажі стартують 25 травня, а 27-го марки знову будуть у продажі у відділеннях

Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський у фейсбук.

"За день - було куплено біля 800 тисяч марок, не рахуючи конверти, футболки, листівки і тп. Не без помилок, але день пройшов успішно", – написав він.

Смілянський визнав, що були факти продажу марок співробітниками своїм знайомим, але назвав це людським фактором та пообіцяв розібратися в ситуації.

Він також зазначив, що на головпоштампі в Києві у перший день продажу нової марки з "кораблем", 23 травня, вишикувалися довжелезні черги, та не всі мали можливість придбати марку. Відповідно до складених списків люди зможуть придбати ці марки 25 травня.

"Київ: Головпоштамп. Всі хто записався, отримають завтра марки, а також зможуть їх погасити. Початок о 9:00. Починаємо з номера 1167 для купівлі", – зазначив Смілянський.

Наступна партія марок потрапить до 1500 відділень Укрпошти 27 травня, а 25 травня об 11.00 стартують онлайн-продажі марок на чотирьох онлайн-майданчиках.

  • Марку "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!" випустили у продаж: біля головпоштамту у Києві була довжелезна черга.
  •  У Львові 23 травня погасили нову марку Укрпошти "Русскій воєнний корабль … ВСЬО".

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Укрпошта
торгівля
війна з Росією
поштова марка
марка
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