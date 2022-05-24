Укрпошта за день продала 800 тис. нових марок "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!"
Укпошта продала близько 800 тис. марок "Русскій воєнний корабль... ВСЬО" за день 23 травня, при цьому онлайн-продажі стартують 25 травня, а 27-го марки знову будуть у продажі у відділеннях
Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський у фейсбук.
"За день - було куплено біля 800 тисяч марок, не рахуючи конверти, футболки, листівки і тп. Не без помилок, але день пройшов успішно", – написав він.
Смілянський визнав, що були факти продажу марок співробітниками своїм знайомим, але назвав це людським фактором та пообіцяв розібратися в ситуації.
Він також зазначив, що на головпоштампі в Києві у перший день продажу нової марки з "кораблем", 23 травня, вишикувалися довжелезні черги, та не всі мали можливість придбати марку. Відповідно до складених списків люди зможуть придбати ці марки 25 травня.
"Київ: Головпоштамп. Всі хто записався, отримають завтра марки, а також зможуть їх погасити. Початок о 9:00. Починаємо з номера 1167 для купівлі", – зазначив Смілянський.
Наступна партія марок потрапить до 1500 відділень Укрпошти 27 травня, а 25 травня об 11.00 стартують онлайн-продажі марок на чотирьох онлайн-майданчиках.
- Марку "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!" випустили у продаж: біля головпоштамту у Києві була довжелезна черга.
- У Львові 23 травня погасили нову марку Укрпошти "Русскій воєнний корабль … ВСЬО".
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