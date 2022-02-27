Окупанти знищили найбільший український літак "Мрія"

Про це йдеться на телеграм-каналі Укроборонпрому, передає "Еспресо.Захід".

Відновлення літака коштуватиме більш ніж 3 млрд доларів і потребуватиме тривалого часу. Україна докладе всіх зусиль, аби ці роботи оплатила держава-агресор, – додали в Укроборонпромі.

"Росія поцілила "Мрію", як символ можливостей української авіації. Окупанти зруйнували літак, але не зможуть зруйнувати нашу спільну мрію. Вона обов’язково відродиться. За орієнтовними підрахунками на це знадобиться більше 3 млрд доларів та понад 5 років. Наше завдання зробити так, аби ці витрати покрила саме Російська Федерація, яка завдала умисної шкоди українській авіації та сектору вантажних авіаційних перевезень. Росія знищила нашу "Мрію", але мрію про вільну від окупанта Україну знищити неможливо. Ми боротимемось за нашу землю та наш дім до переможного кінця. І після перемоги обов’язково, чуєте, обов’язково добудуємо нашу нову "Мрію", яка багато років чекає цього у безпечному місці. Все буде Україна!" — заявив генеральний директор ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв.



24-27 лютого за аеропорт в Гостомелі йшли запеклі бої, Росія намагалася висадити там десант та взяти летовище під контроль.

Довідково. Ан-225 "Мрія" – авіаційний гігант, на рахунку якого рекорди з перевезення максимального комерційного вантажу та найдовшого і найважчого в історії авіації моновантажу, вантажопідйомності.

Нагадаємо, днями в ході боїв за місто російські окупанти в Гостомелі заволоділи уніформою Нацгвардії (в кольорі "олива", з розпізнавальними знаками НГУ) для здійснення провокацій.

Європа закриває повітряний простір для російських літаків.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb