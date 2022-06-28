Про це він повідомив у facebook.

"Укрпошта відкриває свій магазин на Amazon і стає першою поштовою компанією у світі, яка це зробила. Попри те, що в основному законі України не закріплено право українців мати доступ до майданчика Amazon, нам з командою дуже хотілось це право їм надати. Тим більш, там багато корисних речей для ЗСУ та ТрО. Але поки Амазон не йде до нас, ми вирішили піти до Амазону, щоб краще познайомитись з ним, перед тим, як привести його в Україну", - написав Смілянський.

28 червня Укрпошта запустила продаж марки з зображенням найбільшого у світі літака Ан-225 "Мрія".

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