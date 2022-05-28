Укрпошта встановила рекорд з кількості проданих марок
За 5 днів було продано понад 3 мільйони марок "Корабель ВСЬО"
Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
"Завершується п’ятниця і завершився перший етап продажів нашої марки "Корабель ВСЬО", який розпочався в понеділок, з урочистого погашення за участі Президента України та командуючого ВМС України. З того часу ми продали більше 3 мільйонів марок, що є безумовним рекордом", – написав Смілянський.
Він зазначив, що більше 1 мільйона марок продано онлайн (а це більше 250 тис. замовлень).
Всього буде продано 5 млн марок. Про те, коли і як продаватимуть другу частину тиражу, Смілянський пообіцяв оголосити 1 червня.
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