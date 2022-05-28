Укрпошта встановила рекорд з кількості проданих марок

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Завершується п’ятниця і завершився перший етап продажів нашої марки "Корабель ВСЬО", який розпочався в понеділок, з урочистого погашення за участі Президента України та командуючого ВМС України. З того часу ми продали більше 3 мільйонів марок, що є безумовним рекордом", – написав Смілянський.

Він зазначив, що більше 1 мільйона марок продано онлайн (а це більше 250 тис. замовлень).

Всього буде продано 5 млн марок. Про те, коли і як продаватимуть другу частину тиражу, Смілянський пообіцяв оголосити 1 червня.

Нагадаємо, Укрпошта оголосила конкурс на ескіз нової марки – "Доброго вечора, ми з України"

Також Укрпошта анонсувала, що створить марку, присвячену Kalush Orchestra.

25 травня Укрпошта стала першою поштою світу, яка відкрила власний магазин на eBay.

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