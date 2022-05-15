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Укрпошта створить марку присвячену Kalush Orchestra

15 травня, 2022 неділя
17:09
Культура На фото гурт Kalush Orchestra на сцені Євробачення

Укрпошта привітала гурт Kalush Orchestra із перемогою на цьогорічному Євробаченні та анонсувала марку присвячену переможцям

Про це написав директор Укрпошти Ігор Смілянський у telegram.  

"Ми вітаємо Kalush з перемогою на Євробаченні. Ви круті! Укрпошта випускає марки, згідно з рішенням Художньої Ради. Але я думаю в мене буде достатньо аргументів як у голови Ради погодити та пришвидшити випуск марки, присвячений нашим переможцям. Так як ми це зробили з Русланою та Джамалою", - написав він. 

За словами директора, попередньо мають узгодити дизайн марки з організаторами Євробачення. Наразі у Діє та фейсбук сторінці Укрпошти триває голосування за за тему наступної поштової марки, та за словами Смілянського марка гурту Kalush Orchestra буде обиратись поза чергою.

  • 12 квітня Укрпошта презентувала марку "Русский военный корабль, иди на*уй!".
  • Укрпошта за п'ять днів продала пів мільйона марок із російським військовим кораблем, тож запровадила обмеження на кількість цих марок для продажу в одні руки.
  • 25 квітня Укрпошта слідом за маркою про російський військовий корабель анонсувала випуск марки з найбільшим у світі літаком "Мрія".
  • 14 травня Українцям запропонували обрати нову марку від Укрпошти.

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