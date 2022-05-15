Укрпошта створить марку присвячену Kalush Orchestra
Укрпошта привітала гурт Kalush Orchestra із перемогою на цьогорічному Євробаченні та анонсувала марку присвячену переможцям
Про це написав директор Укрпошти Ігор Смілянський у telegram.
"Ми вітаємо Kalush з перемогою на Євробаченні. Ви круті! Укрпошта випускає марки, згідно з рішенням Художньої Ради. Але я думаю в мене буде достатньо аргументів як у голови Ради погодити та пришвидшити випуск марки, присвячений нашим переможцям. Так як ми це зробили з Русланою та Джамалою", - написав він.
За словами директора, попередньо мають узгодити дизайн марки з організаторами Євробачення. Наразі у Діє та фейсбук сторінці Укрпошти триває голосування за за тему наступної поштової марки, та за словами Смілянського марка гурту Kalush Orchestra буде обиратись поза чергою.
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