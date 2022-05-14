Українців просять обрати нову марку від Укрпошти

Про це інформують на сторінці Укрпошти у фейсбук.

Відсьогодні, 14 травня, українців просять відати свій голос за нову поштову марку. Голосування триватиме до 21 травня включно.

Серед запропонованих варіантів: "Героям Слава!", яка буде присвячена Збройним Силам України; Путін, Москва палає, Гаага чекає; Найвідоміший песик у світі – пес Патрон; Пісня "Ой, у лузі червона калина…" та "Доброго вечора, ми з України!".

"Голосування за ескіз марки з кораблем дало чітко зрозуміти, що філателія – це історія не лише про поштову валюту чи колекціонування, а про громадянську позицію, яку чути на увесь світ.

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Ми хочемо, аби такий народний вибір став доброю традицією для українців, які можуть долучитися до творення сучасного філателістичного мистецтва в Україні.

Ту тему, що збере найбільше голосів, ми використаємо у наступному поштовому випуску, що буде вже у червні-липні", – йдеться повідомленні.

Голосувати можна у коментарях у всіх соцмережах Укрпошти. А у Дії необхідно зайти в послуги, обрати "Опитування" та віддавайте свій голос.

Марка "Корабель НА" відразу стала філателістичним бестселером і було оголошено додатковий продаж, який стартував 7 травня.

Було випущено 1 млн марок "Корабель НА". Її презентували 12 квітня. Вони були розкуплені впродовж кількох днів.

22 квітня на благодійному аукціоні від "Prozorro.Продажі" українську марку "Русскій воєнний корабль" продали за 5 мільйонів гривень.

Укрпошта анонсувала випуск ще однієї воєнної марки "Корабель ВСЬО".

Також планує випустити марку з літаком "Мрія", намальованим 11-річною дівчинкою.

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