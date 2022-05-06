English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Укрпошта анонсувала продаж ще 30 тис. марок із російським кораблем

Укрпошта анонсувала продаж ще 30 тис. марок із російським кораблем

6 травня, 2022 п'ятниця
21:10
Суспільство марка Русский военный корабль

Марка "Корабель НА" відразу стала філателістичним бестселером і було оголошено додатковий продаж, який стартує завтра, 7 травня

Про це у телеграм повідомив керівник Укрпошти Ігор Смілянський.

Він зазначив, що початок продажу додаткового тиражу, обсягом 30 тис. марок, присвячено тому, що українські військові поцілили в іще один російський корабель: "Згідно добрій філателістичній традиції, перед продажем марки, поповнюється серія "Потоплені кораблі Росії", тож сьогодні до неї доєдналося ще одне судно. Так як корабель був такий собі, ми вже не стали присвячувати йому марку, а просто приурочили цієї події продаж завтра 30 000 марок "Корабель НА".

Продаж стартує завтра, 7 травня о 10.00.

"Завтра оголосимо Інтернет-майданчик (не Укрпошта), на якому будуть продані останні 5000 замовлень або 30 000 марок першого випуску "Корабель НА". Обмеження – 1 блок на 1 замовлення, як і зазвичай. Спеціально не кажу адресу магазину, щоб ті, хто весь тиждень намагається покласти наші системи, не встиг підготуватися на завтра", - повідомляє Ігор Смілянський.

Керівник Укрпошти також анонсував наступну марку на корабельну тематика, випуск якої, як він сподівається, точно співпаде зі знищенням ще одного російського борта:"Ми вже готуємо запуск нової марки "Корабель ВСЬО" з купоном та  зображенням першої "Корабель НА", ну щоб була закінчена серія. Плануємо ретельно, готуємо різні канали продажу, доставимо у максимально можливу кількість наших відділень, щоб було комфортно та зручно всім купити. Про дату запуску оголосимо наступного тижня, бо нам там спільно з ЗСУ та ВМС України треба уважно подивиться хто де поки що плаває і вже тоді призначити дату запуску".

  • Було випущено 1 млн марок "Корабель НА". Її презентували 12 квітня. Вони були розкуплені впродовж кількох днів. 
  • 22 квітня на благодійному аукціоні від "Prozorro.Продажі" українську марку "Русскій воєнний корабль" продали за 5 мільйонів гривень.
  • Укрпошта анонсувала випуск ще однієї воєнної марки "Корабель ВСЬО".
  • Також планує випустити марку з літаком "Мрія", намальованим 11-річною дівчинкою.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Економіка
Укрпошта
Ігор Смілянський
марка
Читайте також:
5 травня, 2022 четвер
У Польщі назріває урядова криза: прем'єр вимагає відставки голови МЗС, якого підтримує президент, – ЗМІ
5 травня, 2022 четвер
Українські військові перейшли у контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках, - Залужний
Автор Сергій Згурець
4 травня, 2022 середа
Французькі гаубиці з американськими боєприпасами зможуть знищувати російські цілі з першого пострілу. Колонка Сергія Згурця
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.34
    Купівля 31.34
    Продаж 32.02
  • EUR
    Купівля 32.92
    Продаж 33.77
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
6 травня
21:54
Оновлено
ППО
Росія вдарила авіацією по Одещині двома ракетами: спрацювала ППО
21:52
На Сході ЗСУ за день вбили 15 росіян, знищили 5 артилерійських систем, бронетранспортер і 2 безпілотники
21:50
Мінкульт задокументував 300 епізодів воєнних злочинів Росії проти української культурної спадщини
21:42
ITF
Росію та Білорусь прибрали з Міжнародної федерації тенісу
21:29
Ірина Верещук
Україна евакуювала з Азовсталі ще 50 людей, операцію продовжать 7 травня, - Верещук
21:25
Олексій Арестович
Наразі найзапекліші бої ідуть поблизу Гуляйполя, Попасної, Сєвєродонецька та у напрямку Кривого Рогу, – Арестович про ситуацію на фронті
21:04
Вогнетривка професійна європейська амуніція
Харківські рятувальники отримали вогнетривку амуніцію за сприяння Еспресо
20:52
Зеленський
Від початку повномасштабної війни окупанти депортували на територію РФ більше 500 тис. українців, - Зеленський
20:41
Байден
Байден підпише законопроєкт про ленд-ліз для України 9 травня
20:32
Нова пошта
Мешканців Енергодара попередили про можливі провокації окупантів від імені Нової пошти
20:23
Зеленський і Путін
Росія не боїться покарання за воєнні злочини, бо сподівається на так званий імунітет через володіння ядерною зброєю – Зеленський
20:07
У Києві чоловік напідпитку впав у отвір між вагоном і пероном на залізничній станції та отримав травму ноги
20:00
Рада ЄС
Україна у травні розраховує отримати від міжнародних партнерів низку грантів і кредитів: від США - $500 млн, Німеччини - €150 млн, Японії - $300 млн
19:53
Дмитро Кулеба
"Путін 9 травня може оголосити щось велике": Кулеба закликав не перебільшувати значення дати, бо "кожного дня можливі зміни"
19:51
санкції проти рф
Apple, Dyson, Tesla, Samsung і Play Station: у РФ оприлюднили список товарів, які ввозитимуть в країну контрафактом
19:42
Олександр Петраков
Знайомий з Ростова повідомив, що 23 лютого почнеться вторгнення, - тренер збірної України Петраков
19:35
окупанти Маріуполь
На окупованих територіях Луганщини росіяни почали блокувати соціальні мережі та українські сайти, – Денісова
19:18
Оновлено
Біля острова Зміїний горить фрегат РФ, ймовірно підбитий українським "Нептуном". Інформацію перевіряють чотири розвідники країн НАТО, - ЗМІ
19:11
Полтава
На Полтавщині 7-9 травня посилюють комендантську годину
19:08
Олаф Шольц Зеленський
Зеленський запросив канцлера Німеччини приїхати в Україну 9 травня: це може бути сильним політичним кроком
19:08
ЗСУ
ЗСУ звільнили населені пункти на Харківщині: Олександрівку, Федорівку, Українку, Шестаково, Перемогу та частину села Черкаські Тишки
19:06
Анджеліна Джолі готова допомагати з вирішенням проблем українських дітей, які постраждали від війни, - Єрмак після розмови з акторкою
19:06
путін путлер
Путін погрожуватиме Заходу "судним днем": на параді 9 травня РФ вперше продемонструє бойовий літак, який країна може використати у разі ядерної війни, - Reuters
19:04
"Засуджую проведення спецоперації": у Instagram з'явилась заява генконсула РФ в Единбурзі на підтримку України
19:01
Кремінна
Окупанти намагаються форсувати Сіверський Донець біля Кремінної та тероризують населення міста, - Гайдай
18:47
Артем Мілевський
"У тебе на бухло є гроші, а за суп не можеш заплатити?": зірка шоубізу Астаф'єва, яка волонтерить у ресторані, розповіла про нахабну поведінку футболіста Мілевського
18:34
Дмитро Кулеба
Кулеба розкритикував ідею відтермінувати нафтове ембарго до кінця року і закликав заборонити імпорт газу
18:11
Жозеп Боррель
Боррель знову збере очільників МЗС Євросоюзу, якщо нафтове ембарго для Росії не узгодять найближчими днями
18:02
Порожні парти з підручниками та іграшками: у Дніпрі провели акцію пам'яті загиблих внаслідок війни українських дітей
17:58
Ірина Верещук
Україна повернула з полону 41 людину під час нового обміну, - Верещук
17:58
Олександр Усик
Ексчемпіон світу дав прогноз на можливий бій Усика з найкращим боксером світу
17:52
Укрзалізниця
Укрзалізниця обмежила продаж квитків через партнерські сервіси
17:51
телефон
На гарячій лінії "Мінцифри" тепер можна поставити питання щодо компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб
17:37
Естонія
Естонія запропонувала допомогти у відбудові Житомирщини
17:36
Андрій Ярмоленко
"Вест Гем" вирішив купити футболіста "Шахтаря" замість Ярмоленка
17:36
Ексклюзив
Рубіжне
На Луганщині ворог використовує тактику випаленої землі, але зазнає страшенних втрат,- боєць "Легіону Свободи"
17:35
Дмитро Кулеба
Кулеба звернувся до "Троянського коня" в ЄС: той, хто думає, що зараз на правильному боці історії, переконається, що це не так
17:30
Аналітика
Придністров'я солдат
Розпорошення сил ЗСУ, ще одна анексія чи новий удар по Європі: чому росіяни нагнітають ситуацію в Придністров'ї?
17:17
окупанти
"Вихід один - 200-й або 300-й": окупант розповів дружині, що в одному зі з'єднань армії РФ із 800 військових залишилося близько 50
17:15
"Сила є міцною із Зеленським": виконавець ролі Люка Скайвокера Марк Гемілл з жовто-синім світловим мечем підтримав президента України
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV