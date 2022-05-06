Укрпошта анонсувала продаж ще 30 тис. марок із російським кораблем

Про це у телеграм повідомив керівник Укрпошти Ігор Смілянський.

Він зазначив, що початок продажу додаткового тиражу, обсягом 30 тис. марок, присвячено тому, що українські військові поцілили в іще один російський корабель: "Згідно добрій філателістичній традиції, перед продажем марки, поповнюється серія "Потоплені кораблі Росії", тож сьогодні до неї доєдналося ще одне судно. Так як корабель був такий собі, ми вже не стали присвячувати йому марку, а просто приурочили цієї події продаж завтра 30 000 марок "Корабель НА".

Продаж стартує завтра, 7 травня о 10.00.

"Завтра оголосимо Інтернет-майданчик (не Укрпошта), на якому будуть продані останні 5000 замовлень або 30 000 марок першого випуску "Корабель НА". Обмеження – 1 блок на 1 замовлення, як і зазвичай. Спеціально не кажу адресу магазину, щоб ті, хто весь тиждень намагається покласти наші системи, не встиг підготуватися на завтра", - повідомляє Ігор Смілянський.

Керівник Укрпошти також анонсував наступну марку на корабельну тематика, випуск якої, як він сподівається, точно співпаде зі знищенням ще одного російського борта:"Ми вже готуємо запуск нової марки "Корабель ВСЬО" з купоном та зображенням першої "Корабель НА", ну щоб була закінчена серія. Плануємо ретельно, готуємо різні канали продажу, доставимо у максимально можливу кількість наших відділень, щоб було комфортно та зручно всім купити. Про дату запуску оголосимо наступного тижня, бо нам там спільно з ЗСУ та ВМС України треба уважно подивиться хто де поки що плаває і вже тоді призначити дату запуску".

Було випущено 1 млн марок "Корабель НА". Її презентували 12 квітня. Вони були розкуплені впродовж кількох днів.

22 квітня на благодійному аукціоні від "Prozorro.Продажі" українську марку "Русскій воєнний корабль" продали за 5 мільйонів гривень.

Укрпошта анонсувала випуск ще однієї воєнної марки "Корабель ВСЬО".

Також планує випустити марку з літаком "Мрія", намальованим 11-річною дівчинкою.

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