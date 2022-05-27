"Доброго вечора, ми з України": Укрпошта оголосила конкурс на ескіз нової марки

Про це Укрпошта повідомила у telegram.

Оприлюднили вимоги до конкурсних робіт:

ескіз має відповідати заданій темі та не має порушувати морально-етичні норми;

робота подається у вигляді малюнка або графічного макета з візуалізацією в електронному вигляді у форматі JPEG, 300 dpi;

кількість робіт від одного учасника — не більше ніж 5;

використання в ескізах фотоматеріалів, тематичних зображень не має порушувати авторські права сторонніх осіб;

надсилаючи на конкурс свої роботи, учасник погоджується, що у разі перемоги він підпише з Укрпоштою авторський договір на передачу виключних майнових авторських прав на твір.

Ескізи збиратимуть до 3 червня включно. Згодом оберуть кращі та поділяться ними у соціальних мережах, щоб українці допомогли обрати найкращий варіант. Подати роботу можна тут.

12 квітня Укрпошта презентувала марку "Русский военный корабль, иди на*уй!".

Укрпошта за п'ять днів продала пів мільйона марок із російським військовим кораблем, тож запровадила обмеження на кількість цих марок для продажу в одні руки.

25 квітня Укрпошта слідом за маркою про російський військовий корабель анонсувала випуск марки з найбільшим у світі літаком "Мрія".

Також Укрпошта анонсувала, що створить марку, присвячену Kalush Orchestra.

25 травня Укрпошта стала першою поштою світу, яка відкрила власний магазин на eBay.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb