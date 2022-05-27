"Доброго вечора, ми з України": Укрпошта оголосила конкурс на ескіз нової марки
Укрпошта оголосила конкурс ілюстрацій для нової поштової марки "Доброго вечора, ми з України!"
Про це Укрпошта повідомила у telegram.
Оприлюднили вимоги до конкурсних робіт:
- ескіз має відповідати заданій темі та не має порушувати морально-етичні норми;
- робота подається у вигляді малюнка або графічного макета з візуалізацією в електронному вигляді у форматі JPEG, 300 dpi;
- кількість робіт від одного учасника — не більше ніж 5;
- використання в ескізах фотоматеріалів, тематичних зображень не має порушувати авторські права сторонніх осіб;
- надсилаючи на конкурс свої роботи, учасник погоджується, що у разі перемоги він підпише з Укрпоштою авторський договір на передачу виключних майнових авторських прав на твір.
Ескізи збиратимуть до 3 червня включно. Згодом оберуть кращі та поділяться ними у соціальних мережах, щоб українці допомогли обрати найкращий варіант. Подати роботу можна тут.
- 12 квітня Укрпошта презентувала марку "Русский военный корабль, иди на*уй!".
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