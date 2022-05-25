Укрпошта стала першою поштою світу, яка відкрила власний магазин на eBay

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Тож сьогодні, Укрпошта стає першою поштою світу, яка відкриває свій власний магазин на світовому майданчику eBay", - заявив він.



Повідомляється, що на сайті можна буде придбати марки, футболки та інші товари з символікою. Окрім того, 5 доларів із кожного замовлення передаватимуть у благодійний фонд Укрпошти та KSE Foundation.

Смілянський також підкреслив, що особливість цієї новини підкріплюється тим, що Укрпошта змогла зробити це під час війни на майданчику, де присутні понад 147 млн активних покупців в 190 країнах.

Нагадаємо, Укрпошта за день продала 800 тис. нових марок "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!". Наступна партія марок потрапить до 1500 відділень Укрпошти 27 травня.

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