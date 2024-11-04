З лютого 2022 року від мін постраждало понад 1 тис. людей, із них 100 – діти
З початку повномасштабного вторгнення РФ від мін і вибухонебезпечних предметів постраждали 1068 цивільних українців, із них 100 – діти
Про це повідомила пресслужба Головного управління протимінної діяльності.
"Станом на 01.11.2024, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, через ворожі міни та вибухонебезпечні залишки війни постраждали 1068 осіб, з яких діти – 100, дорослі – 968", – ідеться у повідомленні.
У пресслужбі зазначили, що найбільше від вибухонебезпечних предметів страждають:
- фермери – 199 людей,
- безробітні – 96,
- пенсіонери – 80,
- працівники критичної інфраструктури – 112,
- водії – 79,
- учні – 90.
Правоохоронні органи України відкривають кримінальні провадження щодо порушення РФ правил та звичаїв ведення війни за фактом кожного підриву серед українського цивільного населення на російських мінах.
Що відомо про розмінування в Україні
У березні 2023 року в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.
У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.
Того ж місяця перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.
Для прискорення розмінування території України уряд на засіданні 2 лютого 2024 року запровадив єдину уніфіковану процедуру сертифікації операторів протимінної діяльності.
22 лютого в Україні представили третю вітчизняну машину для розмінування.
29 лютого в ДСНС заявили, що в Україні потенційно заміновано 156 тис. км² території. При цьому найбільш замінованими є Харківська, Донецька і Херсонська області.
29 березня стало відомо, що Україна спільно з американською корпорацією Palantir працює над розробкою системи розмінування з використанням штучного інтелекту.
У червні стало відомо, що країни-партнери виділили додаткові $35 млн на проєкти з гуманітарного розмінування України.
14 жовтня Укрпошта передала ДСНС машину для розмінування, придбану на кошти з продажу марки "Пес Патрон".
- Актуальне
- Важливе