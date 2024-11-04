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Війна з Росією: хроніка
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З лютого 2022 року від мін постраждало понад 1 тис. людей, із них 100 – діти

Юлія Юліна
4 листопада, 2024 понедiлок
16:53
Війна з Росією міни, замінований пляж

З початку повномасштабного вторгнення РФ від мін і вибухонебезпечних предметів постраждали 1068 цивільних українців, із них 100 – діти

Зміст

Про це повідомила пресслужба Головного управління протимінної діяльності.

"Станом на 01.11.2024, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, через ворожі міни та вибухонебезпечні залишки війни постраждали 1068 осіб, з яких діти – 100, дорослі – 968", – ідеться у повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що найбільше від вибухонебезпечних предметів страждають:

  • фермери – 199 людей,
  • безробітні – 96,
  • пенсіонери – 80,
  • працівники критичної інфраструктури – 112,
  • водії – 79,
  • учні – 90.

Правоохоронні органи України відкривають кримінальні провадження щодо порушення РФ правил та звичаїв ведення війни за фактом кожного підриву серед українського цивільного населення на російських мінах.

Що відомо про розмінування в Україні

У березні 2023 року в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.

Того ж місяця перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

Для прискорення розмінування території України уряд на засіданні 2 лютого 2024 року запровадив єдину уніфіковану процедуру сертифікації операторів протимінної діяльності.

22 лютого в Україні представили третю вітчизняну машину для розмінування.

29 лютого в ДСНС заявили, що в Україні потенційно заміновано 156 тис. км² території. При цьому найбільш замінованими є Харківська, Донецька і Херсонська області.

29 березня стало відомо, що Україна спільно з американською корпорацією Palantir працює над розробкою системи розмінування з використанням штучного інтелекту.

У червні стало відомо, що країни-партнери виділили додаткові $35 млн на проєкти з гуманітарного розмінування України.

14 жовтня Укрпошта передала ДСНС машину для розмінування, придбану на кошти з продажу марки "Пес Патрон".

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
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