Як кожен українець може допомогти ППО за допомогою застосунку ЄППО: пояснення від Міноборони
Кожен українець може допомогти Силам оборони захистити небо завдяки застосунку ЄППО - завдяки додатку Україна зкриває небо на 80%
Про це повідомляє заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Застосунок ЄППО був розроблений українськими волонтерами "Технарі" для того, щоб цивільні, які виявили низьколітаючі ворожі цілі, могли оперативно повідомити про них Повітряні сили.
"Тут на допомогу і приходить українська розробка. Вона функціонує вже понад два роки та успішно доповнює існуючі системи ППО, надаючи інформацію про малопомітні ракети та дрони", - нагадала Черногоренко.
За її словами, ЄППО допомагає Україні закрити небо на 80%.
Як користуватись застосунком:
- спершу треба пройти ідентифікацію через застосунок "Дія", щоб підтвердити свою особу,
- відкрийте додаток,
- оберіть тип об’єкта, який бачите: дрон, ракета, літак чи гелікоптер,
- натисніть велику червону кнопку, щоб надіслати повідомлення.
Так, усього за 2-7 секунди після цього дані з’являються на картах повітряної оборони у всіх офіцерів. Крім того, система використовує штучний інтелект для точного прогнозування траєкторії руху цілей, а мобільні вогневі групи протиповітряної оборони оперативно ліквідовують загрозу.
Також у програмі є функція "У тебе летить", яка безпосередньо попереджає користувачів, що ракета може рухатись в їхньому напрямку.
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