Як кожен українець може допомогти ППО за допомогою застосунку ЄППО: пояснення від Міноборони

Про це повідомляє заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Застосунок ЄППО був розроблений українськими волонтерами "Технарі" для того, щоб цивільні, які виявили низьколітаючі ворожі цілі, могли оперативно повідомити про них Повітряні сили.

"Тут на допомогу і приходить українська розробка. Вона функціонує вже понад два роки та успішно доповнює існуючі системи ППО, надаючи інформацію про малопомітні ракети та дрони", - нагадала Черногоренко.

За її словами, ЄППО допомагає Україні закрити небо на 80%.

Як користуватись застосунком:

спершу треба пройти ідентифікацію через застосунок "Дія", щоб підтвердити свою особу,

відкрийте додаток,

оберіть тип об’єкта, який бачите: дрон, ракета, літак чи гелікоптер,

натисніть велику червону кнопку, щоб надіслати повідомлення.

Так, усього за 2-7 секунди після цього дані з’являються на картах повітряної оборони у всіх офіцерів. Крім того, система використовує штучний інтелект для точного прогнозування траєкторії руху цілей, а мобільні вогневі групи протиповітряної оборони оперативно ліквідовують загрозу.

Також у програмі є функція "У тебе летить", яка безпосередньо попереджає користувачів, що ракета може рухатись в їхньому напрямку.