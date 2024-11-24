"Буду страшенно сумувати": співачка Адель заявила про паузу у музичній кар'єрі
Британська співачка Адель у суботу, 23 листопада, під час свого 100-го й останнього концерту в Лас-Вегасі заявила про паузу у музичній кар'єрі
Про це повідомляє ВВС.
Під час свого виступу, як зазначається, Адель часто спілкувалася з шанувальниками, але зазначила, що цей досвід був емоційно виснажливим. На відео, знятому в суботу в залі, видно, що Адель була емоційною під час концерту і плакала.
"Мені так сумно, що ця зустріч закінчилася, але я дуже рада, що це сталося, дуже, дуже рада. Я буду страшенно за цим сумувати, я буду страшенно сумувати за вами. Я не знаю, коли мені знову захочеться виступити", - заявила співачка.
Раніше цього року вона також казала, що планує зробити "велику перерву" в музиці після нинішньої серії концертів.
- Британська співачка Адель, яка цієї осені завершує 3-річний концертний тур, повідомляла, що візьме тривалу перерву, щоб зосередитися на своєму особистому житті.
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