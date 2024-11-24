"Буду страшенно сумувати": співачка Адель заявила про паузу у музичній кар'єрі

Про це повідомляє ВВС.

Під час свого виступу, як зазначається, Адель часто спілкувалася з шанувальниками, але зазначила, що цей досвід був емоційно виснажливим. На відео, знятому в суботу в залі, видно, що Адель була емоційною під час концерту і плакала.

"Мені так сумно, що ця зустріч закінчилася, але я дуже рада, що це сталося, дуже, дуже рада. Я буду страшенно за цим сумувати, я буду страшенно сумувати за вами. Я не знаю, коли мені знову захочеться виступити", - заявила співачка.

Раніше цього року вона також казала, що планує зробити "велику перерву" в музиці після нинішньої серії концертів.