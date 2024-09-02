Адель оголосила, що з листопада візьме "неймовірно довгу" перерву від музики й виступів

Про це пише NBC News.

36-річна популярна британська співачка й авторка пісень Адель під час останнього виступу в резиденції в Мюнхені повідомила, що проведе ще пʼять тижнів шоу в Лас-Вегасі, а потім візьме перерву від музики і концертів.

Останні кілька років для музикантки були надзвичайно насиченими. Вона дала низку концертів у США та за кордоном. Виступаючи 31 серпня в Мюнхені, вона звернулася до шанувальників з емоційною промовою про перерву. Адель подякувала своїм фанатам за те, що вони прийшли подивитися на її виступ.

"Я не найкомфортніша виконавиця, я знаю це, але мені це дуже... добре вдається. І мені дуже подобається виступати вже майже три роки. Це найдовший період, протягом якого я коли-небудь виступала, і, ймовірно, найдовший, протягом якогось я коли-небудь ще виступатиму", - сказала співачка.

Її концерти в Мюнхені мали стати завершальними для цьогорічного туру. Проте через проблеми зі здоровʼям артистці довелося перенести виступи в Лас-Вегасі з березня на листопад.

"У мене ще рівно п’ять тижнів шоу. Але після цього я не побачу вас неймовірно довго. І я буду любити вас всім серцем протягом усієї цієї перерви. І я буду згадувати про ці шоу та всі шоу, які я провела за останні три роки", - виголосила Адель зі сцени.

Вона повторила, що її виступи в резиденції займають особливе місце в її серці.

"Це було неймовірно. Мені просто потрібен відпочинок. Я провела останні сім років, будуючи для себе нове життя, і хочу жити ним зараз", - поділилась співачка.

Адель розчулилася, коли говорила про бажання зосередитися на своєму особистому житті. У зірки є 11-річний син Анджело. Окрім цього, повідомлялося, що вона заручена з давнім коханим Річем Полом.

Раніше вона зазначала, що хоче взяти паузу в музиці, щоб зайнятися "дечим іншим".