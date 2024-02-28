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Головна Культура "Немає іншого виходу": Адель скасувала 10 концертів через хворобу 

"Немає іншого виходу": Адель скасувала 10 концертів через хворобу 

28 лютого, 2024 середа
16:56
Культура На фото: Адель

Британська співачка Адель перервала тур у США через нову хворобу, яка виникла на тлі попередньої, яку артистка недолікувала, що вплинуло на її голос

Про це вона повідомила в Instagram.

35-річна англійська співачка та авторка пісень Адель повідомила шанувальникам, що змушена зупинити свій концертний тур у США через стан здоровʼя.

"На жаль, я змушена зупинити свою резиденцію у Вегасі. Я хворіла наприкінці останнього етапу та протягом усієї перерви. Я не мала можливості повністю одужати до того, як шоу відновилися, і тепер я знову хвора, і, на жаль, це вплинуло на мій голос", - написала музикантка.

Вона уточнила, що повністю прибирає з графіка всі концерти, які були заплановані на 5 наступних вікендів - 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 та 30 березня.

"І тому за наказом лікарів у мене немає іншого виходу, окрім як повністю відпочити", - зазначила Адель. 

Зірка запевнила фанів, що любить їх і "сумуватиме як божевільна".
 

Теги:
Здоров'я
музика
Шоу-бізнес
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