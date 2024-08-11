Співачка Адель оголосила про заручини зі спортивним агентом Річем Полом
Під час свого концерту в Мюнхені у Німеччині співачка Адель оголосила про заручини зі спортивним агентом Річем Полом після трьох років стосунків
Про це інформує Page Six.
Під час виступу, коли один з фанатів жартома попросив її руки і серця, Адель зізналася, що вже заручена.
"Я не можу вийти за тебе заміж, тому що я вже виходжу заміж", - заявила вона, демонструючи ліву руку, прикрашену масивним діамантом.
Чутки про заручини ширились ще в лютому 2022 року, коли співачка з'явилася на церемонії вручення премії Brit Awards з величезним діамантом, однак досі пара не підтверджувала свої стосунки.
Адель і Річ Пол почали зустрічатися у 2021 році незабаром після того, як співачка завершила своє розлучення з Саймоном Конеккі, з яким вона має 10-річного сина Анджело. Їхні стосунки пройшли через низку випробувань - і розставання, і поєднання.
"Це на 100 відсотків станеться цього року. Це має статися цього року, тому що у мене є плани на наступний рік", - сказала Адель про своє майбутнє весілля.
- У липні британська співачка Адель поділилась, що після завершення цьогорічного туру планує зробити тривалу перерву у музичній кар'єрі, щоб зайнятися іншими творчими справами.
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