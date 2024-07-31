Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ В Ірані пригрозили "жорсткою відповіддю" на вбивство голови політбюро ХАМАСу Ісмаїла Ганії

В Ірані пригрозили "жорсткою відповіддю" на вбивство голови політбюро ХАМАСу Ісмаїла Ганії

Юлія Лаврук
31 липня, 2024 середа
17:33
Світ Іран

В Ірані пригрозили проведеннями спецоперацій у відповідь на вбивство очільника політбюро палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ганії

Зміст

Про це заявили в представництві Ірану при ООН.

"Відповіддю на вбивство будуть спецоперації - жорсткіші й спрямовані на те, щоб викликати глибокий жаль у злочинця", - йдеться в повідомленні.

Як пише CNN, посол Ірану в Лівані Моджтаба Амані заявив, що Тегеран не намагається "розширити периметр" війни Ізраїлю в Газі, але додав, що "Іран у відповідь не допустить, щоб цей регіон став здобиччю спільної американської та ізраїльської адміністрацій".

Що відомо про вбивство Ісмаїла Ганії

Уранці середи, 31 липня, стало відомо про загибель в іранській столиці Тегерані очільника політбюро палестинського руху "ХАМАС" Ісмаїла Ганії.

Зазначається, що Ісмаїль Ганія перебував у Тегерані для участі в церемонії інавгурації обраного президента Ірану Масуда Пезешкіана. 

У повідомленні ХАМАСу йдеться, що лідер руху загинув у результаті "віроломного сіоністського нападу на його резиденцію в Тегерані".

Теги:
Близький Схід
Іран
Хамас
Читайте також:
окупанти в Криму
Автор Марина Клюєва
29 липня, 2024 понедiлок
Воювали проти Сил оборони на сході: СБУ повідомила про підозру в держзраді 5 полоненим
демобілізація прикордонників
Автор Оксана Ліховід
30 липня, 2024 вiвторок
Треба швидше приймати: Згурець про законопроєкт щодо створення приватних військових компаній в Україні
Жозе Моурінью, Фенербахче - Лугано, Ліга чемпіонів
Автор Дмитро Марценишин
30 липня, 2024 вiвторок
Ліга чемпіонів: результати повторних матчів 2-го кваліфікаційного раунду
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.86
    Купівля 40.86
    Продаж 41.35
  • EUR
    Купівля 44.19
    Продаж 44.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
31 липня
18:07
Презентація платформи ПартнерMOD
В Україні презентували платформу ПартнерMOD, щоб полегшити закупівлю тилового майна для ЗСУ
18:01
обов'язкова евакуація дітей
На Донеччині примусово евакуюють дітей із шести населених пунктів
18:00
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Що спільного між Соловій та бульваром Жванецького в Одесі, за який рвуть майки ватники? 
17:56
Владислав Крапивцов
Українець став найкращим воротарем юнацького ЧЄ з футболу
17:53
міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг
У МЗС Австрії назвали неприпустимими заклики до України відмовитися від територій на користь РФ
17:41
відключення електроенергії
Серпень в Україні розпочнеться без вимкнень електроенергії
17:38
Андрій Ярмоленко, Динамо - Партизан
"Партизан" - "Динамо": букмекери дали прогноз на матч-відповідь українців і сербів у ЛЧ
17:36
Президент Макрон з міністром спорту
"Цікавий поцілунок": світові ЗМІ обговорюють провокаційні обійми Макрона і міністерки спорту Удеа-Кастери
17:28
Оновлено
Олександра Іщенка
У російському полоні помер азовець Олександр Іщенко, омбудсмен вимагає від РФ інформації про обставини й причину смерті
17:24
затримання в літаку
У Польщі посадили літак із Литви через нетверезого пасажира, який влаштував скандал під час польоту
17:18
замах на Трампа
Чат-бот Meta заперечував замах на Трампа: у корпорації пояснили це "галюцинаціями" ШІ
17:17
На фото: фільм "БожеВільні" (DIAGNOSIS: DISSENT)
Фільм "БожеВільні" отримав дві нагороди на Монреальському міжнародному кінофестивалі
17:17
Вікторія Ус
Ус вийшла у фінал Олімпіади-2024 у веслувальному слаломі на каное
17:07
Ексклюзив
пожежа на заводі в Курській області РФ
"Можливо, цей епізод є початком прориву": Defence Express про удар по складах озброєння РФ біля Курська
17:04
Фейк, Росія
"Українці без розбору стріляють по Білгороду й околицях Курська": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 31 липня
17:02
Стипендійна програма від Норвезької асоціації авторів і перекладачів нонфікшн-літератури та Українського ПЕ
Триває збір заявок на отримання стипендій від Норвезької асоціації авторів і перекладачів нонфікшн-літератури
17:00
Андріївська церква
Медовий Спас, Маковія та Перенесення чесного Хреста: традиції та значення свят
16:51
Аналітика
Економія для економіки. Як Україна домовляється з кредиторами
16:50
Огляд
Карта бойових дій за 24-31 липня
Карта бойових дій за період 24-31 липня: росіяни рвуться до Покровська та проводять масований наступ на Курахівському напрямку
16:48
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
На фронті ворог атакує на 10 напрямках: найактивніше - на Покровському та Торецькому
16:42
серіал "Дім дракона"
Творці "Дому дракона" розповіли, де в другому сезоні можна побачити Джорджа Мартіна
16:37
Сергій Куліш
Олімпіада-2024: українець Куліш вийшов у фінал змагань з кульової стрільби
16:33
Видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" презентувало нові видання книги "Гаррі Поттер і філософський камінь"
16:28
новини Львівщини
В Україні засудили трьох проросійських агітаторів, серед яких депутат ОПЗЖ
16:09
Збірна України з академічного веслування
Олімпіада-2024: Україна стала пʼятою у фіналі жіночих парних четвірок в академічному веслуванні
16:08
Оновлено
дрон, БПЛА
Росіяни з дронів атакували Херсон та область: поранено чоловіка та пошкоджено 2 автобуси
16:07
укриття
На Дніпропетровщині збудують протирадіаційне укриття за 147,8 млн грн
16:07
Гауляйтер Євген Балицький
Гауляйтера окупаційної "влади" Запорізької області Балицького підозрюють у використанні дітей для проросійських акцій
16:01
OPINION
Сергій Фурса
То ви за девальвацію чи за підняття податків?
15:55
До Білорусі прибула делегація міноборони Ірану: обговорювали співпрацю у сфері інженерного забезпечення
15:47
Мають попит: Укрзалізниця розширює перелік потягів із жіночими купе
15:38
Оновлено
Росіяни атакували Куп'янщину КАБами: вбили дружину рятувальника та поранили їхнього 10-річного сина
15:36
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон, що дозволяє призупинити виплати за держборгом до жовтня
15:31
Партнерський матеріал
як МІПЛ розслідує воєнні злочини РФ
"Сина не було ні серед живих, ані серед мертвих": як МІПЛ розслідує воєнні злочини РФ
15:23
електроенергія
В Україні знижується споживання електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 31 липня
15:13
На Дніпропетровщині судді, підозрюваному у викраденні людини, обрали запобіжний захід
15:12
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:07
Китай
Китай після візиту Кулеби обмежив експорт військових дронів, - Bloomberg
14:51
Інтерв’ю
Фестиваль фотографії без об'єктива: від райського саду до життя в умовах війни
14:42
Ноутбук
В Україні створили панель з публічним доступом до статистики кримінальних справ щодо бізнесу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV