В Ірані пригрозили "жорсткою відповіддю" на вбивство голови політбюро ХАМАСу Ісмаїла Ганії
В Ірані пригрозили проведеннями спецоперацій у відповідь на вбивство очільника політбюро палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ганії
Про це заявили в представництві Ірану при ООН.
"Відповіддю на вбивство будуть спецоперації - жорсткіші й спрямовані на те, щоб викликати глибокий жаль у злочинця", - йдеться в повідомленні.
Як пише CNN, посол Ірану в Лівані Моджтаба Амані заявив, що Тегеран не намагається "розширити периметр" війни Ізраїлю в Газі, але додав, що "Іран у відповідь не допустить, щоб цей регіон став здобиччю спільної американської та ізраїльської адміністрацій".
Що відомо про вбивство Ісмаїла Ганії
Уранці середи, 31 липня, стало відомо про загибель в іранській столиці Тегерані очільника політбюро палестинського руху "ХАМАС" Ісмаїла Ганії.
Зазначається, що Ісмаїль Ганія перебував у Тегерані для участі в церемонії інавгурації обраного президента Ірану Масуда Пезешкіана.
У повідомленні ХАМАСу йдеться, що лідер руху загинув у результаті "віроломного сіоністського нападу на його резиденцію в Тегерані".
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