В Ірані пригрозили "жорсткою відповіддю" на вбивство голови політбюро ХАМАСу Ісмаїла Ганії

Про це заявили в представництві Ірану при ООН.

"Відповіддю на вбивство будуть спецоперації - жорсткіші й спрямовані на те, щоб викликати глибокий жаль у злочинця", - йдеться в повідомленні.

Як пише CNN, посол Ірану в Лівані Моджтаба Амані заявив, що Тегеран не намагається "розширити периметр" війни Ізраїлю в Газі, але додав, що "Іран у відповідь не допустить, щоб цей регіон став здобиччю спільної американської та ізраїльської адміністрацій".

Що відомо про вбивство Ісмаїла Ганії

Уранці середи, 31 липня, стало відомо про загибель в іранській столиці Тегерані очільника політбюро палестинського руху "ХАМАС" Ісмаїла Ганії.

Зазначається, що Ісмаїль Ганія перебував у Тегерані для участі в церемонії інавгурації обраного президента Ірану Масуда Пезешкіана.

У повідомленні ХАМАСу йдеться, що лідер руху загинув у результаті "віроломного сіоністського нападу на його резиденцію в Тегерані".