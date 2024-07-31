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У Тегерані вбили голову політбюро "ХАМАСу" Ісмаїла Ганію

Світлана Кравченко
31 липня, 2024 середа
06:23
Світ Ісмаїл Ганія

Уранці середи, 31 липня, стало відомо про загибель в іранській столиці Тегерані очільника політбюро палестинського руху "ХАМАС" Ісмаїла Ганії

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Про це повідомляють Press TV і Al Jazeera.

У повідомленні ХАМАСу йдеться, що лідер руху загинув у результаті "віроломного сіоністського нападу на його резиденцію в Тегерані".

В іншій заяві Іранська революційна гвардія заявила: "Ми вивчаємо масштаби інциденту мученицької смерті Ханії в Тегерані". Там пообіцяли оголосити результати розслідування пізніше.

За даними Корпусу вартових Ісламської революції, разом з лідером палестинського угруповання у його резиденції загинув один із його охоронців.

Зазначається. що Ісмаїль Ганія перебував у Тегерані для участі в церемонії інавгурації обраного президента Ірану Масуда Пезешкіана. 

  • Нагадаємо, новий президент Ірану Масуд Пезешкіан сьогодні, 30 липня, склав присягу.

Теги:
Близький Схід
Іран
Хамас
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