У Тегерані вбили голову політбюро "ХАМАСу" Ісмаїла Ганію
Уранці середи, 31 липня, стало відомо про загибель в іранській столиці Тегерані очільника політбюро палестинського руху "ХАМАС" Ісмаїла Ганії
Про це повідомляють Press TV і Al Jazeera.
У повідомленні ХАМАСу йдеться, що лідер руху загинув у результаті "віроломного сіоністського нападу на його резиденцію в Тегерані".
В іншій заяві Іранська революційна гвардія заявила: "Ми вивчаємо масштаби інциденту мученицької смерті Ханії в Тегерані". Там пообіцяли оголосити результати розслідування пізніше.
За даними Корпусу вартових Ісламської революції, разом з лідером палестинського угруповання у його резиденції загинув один із його охоронців.
Зазначається. що Ісмаїль Ганія перебував у Тегерані для участі в церемонії інавгурації обраного президента Ірану Масуда Пезешкіана.
- Нагадаємо, новий президент Ірану Масуд Пезешкіан сьогодні, 30 липня, склав присягу.
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