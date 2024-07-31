У Тегерані вбили голову політбюро "ХАМАСу" Ісмаїла Ганію

Про це повідомляють Press TV і Al Jazeera.

У повідомленні ХАМАСу йдеться, що лідер руху загинув у результаті "віроломного сіоністського нападу на його резиденцію в Тегерані".

В іншій заяві Іранська революційна гвардія заявила: "Ми вивчаємо масштаби інциденту мученицької смерті Ханії в Тегерані". Там пообіцяли оголосити результати розслідування пізніше.

За даними Корпусу вартових Ісламської революції, разом з лідером палестинського угруповання у його резиденції загинув один із його охоронців.

Зазначається. що Ісмаїль Ганія перебував у Тегерані для участі в церемонії інавгурації обраного президента Ірану Масуда Пезешкіана.