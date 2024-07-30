Новий президент Ірану Пезешкіан склав присягу
Новий президент Ірану Масуд Пезешкіан сьогодні, 30 липня, склав присягу
Про це повідомляє Al Jazeera.
"Я, як президент, перед священним Кораном і народом Ірану присягаюся всемогутньому Богу бути охоронцем офіційної релігії, системи Ісламської Республіки і конституції країни", - сказав Пезешкіан.
Новий 69-річний іранський президент здобув понад 16 млн голосів під час другого туру виборів, що становить близько 54% від приблизно 30 млн голосів.
Очікується, що він представить свій уряд протягом двох тижнів.
Видання зазначає, перемога Пезешкіана "породила надії на потепління у відносинах Ірану із Заходом".
"Я не припиню спроб зняти гнітючі санкції. Я з оптимізмом дивлюся в майбутнє", - запевнив новообраний іранський лідер.
Водночас вища влада країни у всіх державних справах, зокрема зовнішньої та ядерної політики, є в руках аятолли Алі Хаменеї - він повинен затверджувати кандидатури Пезешкіана на ключові посади в уряді.
Масуд Пезешкіан став девʼятим президентом Ірану, обійнявши цю посаду після Ебрагіма Раїсі, який загинув у травні в авіакатастрофі.
- За результатами голосування у другому турі президентських виборів в Ірані 6 липня стало відомо, що перемогу здобув ліберал Масуд Пезешкіан.
- 14 липня Пезешкіан заявив, що за його керівництва Тегеран буде зберігати стабільні відносини з його "цінним союзником" Росією, а також прагне миру для "росіян та українців".
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