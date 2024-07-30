Новий президент Ірану Пезешкіан склав присягу

Про це повідомляє Al Jazeera.

"Я, як президент, перед священним Кораном і народом Ірану присягаюся всемогутньому Богу бути охоронцем офіційної релігії, системи Ісламської Республіки і конституції країни", - сказав Пезешкіан.

Новий 69-річний іранський президент здобув понад 16 млн голосів під час другого туру виборів, що становить близько 54% від приблизно 30 млн голосів.

Очікується, що він представить свій уряд протягом двох тижнів.

Видання зазначає, перемога Пезешкіана "породила надії на потепління у відносинах Ірану із Заходом".

"Я не припиню спроб зняти гнітючі санкції. Я з оптимізмом дивлюся в майбутнє", - запевнив новообраний іранський лідер.

Водночас вища влада країни у всіх державних справах, зокрема зовнішньої та ядерної політики, є в руках аятолли Алі Хаменеї - він повинен затверджувати кандидатури Пезешкіана на ключові посади в уряді.

Масуд Пезешкіан став девʼятим президентом Ірану, обійнявши цю посаду після Ебрагіма Раїсі, який загинув у травні в авіакатастрофі.