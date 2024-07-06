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Головна Світ В Ірані на виборах президента переміг реформіст Масуд Пезешкіан

В Ірані на виборах президента переміг реформіст Масуд Пезешкіан

6 липня, 2024 субота
07:44
Світ Іран

За результатами голосування у другому турі президентських виборів в Ірані 6 липня стало відомо, що перемогу здобув ліберал Масуд Пезешкіан. Він став дев'ятим президентом країни

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Про це інформує видання IRNA.

Згідно з підрахунками голосів реформіст Пезешкіян отримав підтримку 16,4 мільйона іранців, а його конкурент консерватор Саїд Джалілі набрав 13,4 мільйона голосів.

Всього на позачергових президентських виборах в Ірані проголосували 30 млн людей.

У першому турі дострокових виборів президента Ірану кандидати не змогли подолати необхідний для перемоги поріг 50%. Тоді Пезешкіян набрав 10,4 млн голосів проти 9,4 млн у Джалілі, а явка виборців склала 40%.

Оскільки ніхто не подолав рубіж у 50%, у країні було призначено другий тур президентських виборів.

  • 21 травня в Ірані повідомили дату виборів нового президента, які проводитимуть позачергово. Рішення було прийнято після того, як 19 травня гелікоптер, на борту якого перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі, зазнав аварії. Офіційні особи підтвердили загибель усіх пасажирів.
  • Згодом стало відомо, що 5 липня в Ірані відбудеться другий тур дострокових президентських виборів на тлі рекордно низької явки виборців.
  • Реформіст і кандидат на посаду президента Масуд Пезешкіан заявив, що здобувши перемогу на виборах, його адміністрація "негайно" працюватиме над тим, аби зняти санкції Заходу і відновити економіку країни.
Теги:
вибори
вибори президента
Іран
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