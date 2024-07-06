В Ірані на виборах президента переміг реформіст Масуд Пезешкіан

Про це інформує видання IRNA.

Згідно з підрахунками голосів реформіст Пезешкіян отримав підтримку 16,4 мільйона іранців, а його конкурент консерватор Саїд Джалілі набрав 13,4 мільйона голосів.

Всього на позачергових президентських виборах в Ірані проголосували 30 млн людей.

У першому турі дострокових виборів президента Ірану кандидати не змогли подолати необхідний для перемоги поріг 50%. Тоді Пезешкіян набрав 10,4 млн голосів проти 9,4 млн у Джалілі, а явка виборців склала 40%.

Оскільки ніхто не подолав рубіж у 50%, у країні було призначено другий тур президентських виборів.