Кандидат в президенти Ірану заявив, що в разі перемоги працюватиме над зняттям санкцій Заходу

Про це повідомляє АР.

Зазначається, що 2 липня відбулися другі і останні дебати кандидатів в президенти в прямому ефірі на державному телебаченні, в яких протистояли Пезешкіан і колишній учасник ядерних переговорів, прихильник традиційної для сучасного Ірану жорсткої лінії Саїд Джалілі.

Пезешкіан підкреслив, що санкції, введені Заходом, сильно вдарили по економіці Ірану. Він вказав на 40% інфляцію за останні чотири роки та зростання рівня бідності.

"Ми живемо в суспільстві, в якому багато хто жебракує на вулицях", - сказав він і додав, що його адміністрація "негайно" працюватиме над тим, щоб спробувати зняти санкції і відновити економіку.

Кандидат також заявив, що знайде рішення для відновлення ядерної угоди зі світовими державами, обговоривши план із парламентом країни та знайшовши можливі альтернативи.

"Жоден уряд в історії не зміг процвітати в клітці", - наголосив Пезешкіан, маючи на увазі вплив санкцій на економіку Ірану.

Водночас Джалілі, який рішуче виступав проти угоди 2015 року, заявив під час дебатів, що США повинні виконувати свої зобов’язання нарівні з тими зобов’язаннями, "які ми виконали", і що він відновить переговори про ядерну угоду.