Кандидат в президенти Ірану заявив, що в разі перемоги працюватиме над зняттям санкцій Заходу
Реформіст і кандидат на посаду президента Ірану Масуд Пезешкіан у вівторок, 2 липня, заявив, що здобувши перемогу на виборах, його адміністрація "негайно" працюватиме над тим, аби зняти санкції Заходу і відновити економіку країни
Про це повідомляє АР.
Зазначається, що 2 липня відбулися другі і останні дебати кандидатів в президенти в прямому ефірі на державному телебаченні, в яких протистояли Пезешкіан і колишній учасник ядерних переговорів, прихильник традиційної для сучасного Ірану жорсткої лінії Саїд Джалілі.
Пезешкіан підкреслив, що санкції, введені Заходом, сильно вдарили по економіці Ірану. Він вказав на 40% інфляцію за останні чотири роки та зростання рівня бідності.
"Ми живемо в суспільстві, в якому багато хто жебракує на вулицях", - сказав він і додав, що його адміністрація "негайно" працюватиме над тим, щоб спробувати зняти санкції і відновити економіку.
Кандидат також заявив, що знайде рішення для відновлення ядерної угоди зі світовими державами, обговоривши план із парламентом країни та знайшовши можливі альтернативи.
"Жоден уряд в історії не зміг процвітати в клітці", - наголосив Пезешкіан, маючи на увазі вплив санкцій на економіку Ірану.
Водночас Джалілі, який рішуче виступав проти угоди 2015 року, заявив під час дебатів, що США повинні виконувати свої зобов’язання нарівні з тими зобов’язаннями, "які ми виконали", і що він відновить переговори про ядерну угоду.
- 21 травня в Ірані повідомили дату виборів нового президента, які проводитимуть позачергово. Рішення було прийнято після того, як 19 травня гелікоптер, на борту якого перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі, зазнав аварії. Офіційні особи підтвердили загибель усіх пасажирів.
- Згодом стало відомо, що 5 липня в Ірані відбудеться другий тур дострокових президентських виборів на тлі рекордно низької явки виборців.
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