Гелікоптер з президентом Ірану Раїсі зазнав "жорсткої посадки"

Про це повідомляє АР із посиланням на державне телебачення Ірану.

Зазначається, що інцидент стався поблизу Джольфи, міста на кордоні з Азербайджаном.

За інформацією держтелебачення, рятувальникам завадили дістатися місця події погані погодні умови в цьому районі. Повідомлялося про сильний дощ із невеликим вітром.

Раїсі перебував у Азербайджані в неділю вранці на урочистому відкритті дамби разом з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Дамба є третьою, яку обидві країни побудували на річці Араз.

Також у повідомленні зазначили, що Іран літає в інші країни на різних вертольотах, але міжнародні санкції ускладнюють отримання запчастин для них. А військовий авіаційний флот бере свій початок ще до Ісламської революції 1979 року.

У напівофіційній інформагенції Tasnim пишуть, що інцидент стався, коли Раїсі повертався з регіону Хода-Афарін у північно-західній провінції Ірану Східний Азарбайджан після урочистого відкриття дамби на спільному кордоні з Республікою Азербайджан. Це була церемонія здачі в експлуатацію гідровузла "Худаферин" та відкриття гідровузла "Гиз Галаси", збудованих на річці Араз.



"У колоні президента було три гелікоптери. Два вертольоти з кількома міністрами та чиновниками благополучно приземлилися. Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіян і лідер п'ятничної молитви в Тебрізі Мохаммад Алі Аль-е-Хашем також перебували на борту вертольота з президентом", - йдеться у повідомленні.

Рятувальні групи Товариства червоного півмісяця Ірану, військові сили та поліція були направлені в цей район, щоб знайти вертоліт.

За словами місцевих, ситуація незрозуміла через тумани в цьому районі.