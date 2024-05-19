Гелікоптер з президентом Ірану Раїсі зазнав "жорсткої посадки"
В неділю, 19 травня, гелікоптер, на борту якого перебував президент Ісламської Республіки Іран Ебрагім Раїсі, зазнав "жорсткої посадки"
Про це повідомляє АР із посиланням на державне телебачення Ірану.
Зазначається, що інцидент стався поблизу Джольфи, міста на кордоні з Азербайджаном.
За інформацією держтелебачення, рятувальникам завадили дістатися місця події погані погодні умови в цьому районі. Повідомлялося про сильний дощ із невеликим вітром.
Раїсі перебував у Азербайджані в неділю вранці на урочистому відкритті дамби разом з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Дамба є третьою, яку обидві країни побудували на річці Араз.
Також у повідомленні зазначили, що Іран літає в інші країни на різних вертольотах, але міжнародні санкції ускладнюють отримання запчастин для них. А військовий авіаційний флот бере свій початок ще до Ісламської революції 1979 року.
У напівофіційній інформагенції Tasnim пишуть, що інцидент стався, коли Раїсі повертався з регіону Хода-Афарін у північно-західній провінції Ірану Східний Азарбайджан після урочистого відкриття дамби на спільному кордоні з Республікою Азербайджан. Це була церемонія здачі в експлуатацію гідровузла "Худаферин" та відкриття гідровузла "Гиз Галаси", збудованих на річці Араз.
"У колоні президента було три гелікоптери. Два вертольоти з кількома міністрами та чиновниками благополучно приземлилися. Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіян і лідер п'ятничної молитви в Тебрізі Мохаммад Алі Аль-е-Хашем також перебували на борту вертольота з президентом", - йдеться у повідомленні.
Рятувальні групи Товариства червоного півмісяця Ірану, військові сили та поліція були направлені в цей район, щоб знайти вертоліт.
За словами місцевих, ситуація незрозуміла через тумани в цьому районі.
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