Авіакатастрофа гелікоптера з очільником Ірану Раїсі: відома дата виборів нового президента
В Ірані повідомили дату виборів нового президента, які проводитимуть позачергово, внаслідок загибелі очільника країни Ібрагіма Раїсі в авіакатастрофі
Про це інформує державна іранська інформагенція IRNA.
Вказано, що очільники гілок влади, дослідивши терміни виборчого процесу, обрали 28 червня датою виборів нового очільника країни. Реєстрація кандидатів відбуватиметься з 30 травня по 3 червня, а період передвиборчої кампанії триватиме з 12 по 27 червня.
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"Стаття 131 Конституції Ісламської Республіки Іран передбачає формування ради для управління виконавчими справами країни терміном на 50 днів і підготовку до президентських виборів", - йдеться у повідомленні.
Аятола Сейєд Ібрагім Раїсі був восьмим президентом Ірану, який був обраний на посаду на 13-х президентських виборах у 2021 році.
- 19 травня гелікоптер, на борту якого перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі, зазнав аварії. Офіційні особи підтвердили загибель усіх пасажирів.
- Згодом стало відомо, що аварія сталась через технічну несправність.
- В ISW оцінили наслідки загибелі Раїсі для Ірану: зазначають, що його смерть може мати серйозні наслідки для країни, проте не дестабілізує її так, як могла б смерть верховного головнокомандувача.
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