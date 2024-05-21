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Авіакатастрофа гелікоптера з очільником Ірану Раїсі: відома дата виборів нового президента

21 травня, 2024 вiвторок
03:59
Світ Іран

В Ірані повідомили дату виборів нового президента, які проводитимуть позачергово, внаслідок загибелі очільника країни Ібрагіма Раїсі в авіакатастрофі

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Про це інформує державна іранська інформагенція IRNA.

Вказано, що очільники гілок влади, дослідивши терміни виборчого процесу, обрали 28 червня датою виборів нового очільника країни. Реєстрація кандидатів відбуватиметься з 30 травня по 3 червня, а період передвиборчої кампанії триватиме з 12 по 27 червня.

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"Стаття 131 Конституції Ісламської Республіки Іран передбачає формування ради для управління виконавчими справами країни терміном на 50 днів і підготовку до президентських виборів", - йдеться у повідомленні.

Аятола Сейєд Ібрагім Раїсі був восьмим президентом Ірану, який був обраний на посаду на 13-х президентських виборах у 2021 році.

  • 19 травня гелікоптер, на борту якого перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі, зазнав аварії. Офіційні особи підтвердили загибель усіх пасажирів. 
  • Згодом стало відомо, що аварія сталась через технічну несправність.
  • В ISW оцінили наслідки загибелі Раїсі для Ірану: зазначають, що його смерть може мати серйозні наслідки для країни, проте не дестабілізує її так, як могла б смерть верховного головнокомандувача.

Теги:
Іран
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