Авіакатастрофа гелікоптера з очільником Ірану Раїсі: відома дата виборів нового президента

Про це інформує державна іранська інформагенція IRNA.

Вказано, що очільники гілок влади, дослідивши терміни виборчого процесу, обрали 28 червня датою виборів нового очільника країни. Реєстрація кандидатів відбуватиметься з 30 травня по 3 червня, а період передвиборчої кампанії триватиме з 12 по 27 червня.

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"Стаття 131 Конституції Ісламської Республіки Іран передбачає формування ради для управління виконавчими справами країни терміном на 50 днів і підготовку до президентських виборів", - йдеться у повідомленні.

Аятола Сейєд Ібрагім Раїсі був восьмим президентом Ірану, який був обраний на посаду на 13-х президентських виборах у 2021 році.