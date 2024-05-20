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"Може змінити динаміку режиму": в ISW оцінили наслідки загибелі Раїсі для Ірану

20 травня, 2024 понедiлок
09:55
Світ Газета із зображенням покійного президента Ірану Ебрагіма Раїсі. Тегерані, Іран, 20 травня 2024 р.

Загибель президента Ірану Ібрагіма Раїсі може мати серйозні наслідки для країни, проте не дестабілізує її так, як могла б смерть верховного головнокомандувача

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що загибель Раїсі мала б серйозні наслідки для спадкоємності верховного лідера країни Алі Хаменеї.

"Раїсі вважається одним із головних претендентів – разом із сином Хаменеї, Моджтабою Хаменеї – на те, щоб стати наступником Хаменеї на посаді верховного лідера. Хаменеї призначив Раїсі на посаду голови судової системи у 2019 році й підтримав його під час президентських виборів у серпні 2021 року", – йдеться в повідомленні.

Як зазначають в Інституті, наступні кілька днів можуть змінити поточну і довгострокову динаміку режиму, включно зі спадкоємністю верховного лідера.

Однак смерть Раїсі врешті-решт не змінить нинішню траєкторію режиму до "більш жорсткої й консервативної внутрішньої політики й більш агресивної регіональної політики".

  • Нагадаємо, 19 травня гелікоптер, на борту якого перебував президент Ірану Ебрагім Раїсі, зазнав аварії. Офіційні особи підтвердили загибель усіх пасажирів.
Теги:
Іран
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