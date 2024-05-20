"Може змінити динаміку режиму": в ISW оцінили наслідки загибелі Раїсі для Ірану

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що загибель Раїсі мала б серйозні наслідки для спадкоємності верховного лідера країни Алі Хаменеї.

"Раїсі вважається одним із головних претендентів – разом із сином Хаменеї, Моджтабою Хаменеї – на те, щоб стати наступником Хаменеї на посаді верховного лідера. Хаменеї призначив Раїсі на посаду голови судової системи у 2019 році й підтримав його під час президентських виборів у серпні 2021 року", – йдеться в повідомленні.

Як зазначають в Інституті, наступні кілька днів можуть змінити поточну і довгострокову динаміку режиму, включно зі спадкоємністю верховного лідера.

Однак смерть Раїсі врешті-решт не змінить нинішню траєкторію режиму до "більш жорсткої й консервативної внутрішньої політики й більш агресивної регіональної політики".