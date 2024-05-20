"Може змінити динаміку режиму": в ISW оцінили наслідки загибелі Раїсі для Ірану
Загибель президента Ірану Ібрагіма Раїсі може мати серйозні наслідки для країни, проте не дестабілізує її так, як могла б смерть верховного головнокомандувача
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики вважають, що загибель Раїсі мала б серйозні наслідки для спадкоємності верховного лідера країни Алі Хаменеї.
"Раїсі вважається одним із головних претендентів – разом із сином Хаменеї, Моджтабою Хаменеї – на те, щоб стати наступником Хаменеї на посаді верховного лідера. Хаменеї призначив Раїсі на посаду голови судової системи у 2019 році й підтримав його під час президентських виборів у серпні 2021 року", – йдеться в повідомленні.
Як зазначають в Інституті, наступні кілька днів можуть змінити поточну і довгострокову динаміку режиму, включно зі спадкоємністю верховного лідера.
Однак смерть Раїсі врешті-решт не змінить нинішню траєкторію режиму до "більш жорсткої й консервативної внутрішньої політики й більш агресивної регіональної політики".
- Нагадаємо, 19 травня гелікоптер, на борту якого перебував президент Ірану Ебрагім Раїсі, зазнав аварії. Офіційні особи підтвердили загибель усіх пасажирів.
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