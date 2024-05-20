У Ірані назвали причину авіакатастрофи гелікоптера з Раїсі

Про це пише державна інформагенція IRNA.

"Раїсі загинув у неділю (19 травня 2024 року) в аварії гелікоптера, яка сталася через технічну несправність під час повернення з Хода Дамба Афарін до Тебризького нафтопереробного заводу", - йдеться у повідомленні.

Під час авіакатастрофи також загинули міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян, лідер п'ятничної молитви міста Тебріз Мохаммад Алі Аль-Е Хашем, губернатор Східного Азербайджану Малек Рахматі, Мехді Мусаві, керівник команди охоронців Раїсі, а також пілоти та льотний екіпаж.

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Аятола Сейєд Ібрагім Раїсі був восьмим президентом Ірану, який був обраний на посаду на 13-х президентських виборах у 2021 році.