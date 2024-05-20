Смерть Ібрагіма Раїсі не вплине на співпрацю РФ з Іраном, - політтехнолог Загородній

Таку думку він висловив у етері Еспресо

"Я не думаю, що щось зміниться в Ірані після смерті Ібрагіма Раїсі. Оскільки, Іран є теократією і більше влади мають аятоли, ніж світська влада та премʼєр-міністр. Тому співпраця РФ з Іраном буде підтримуватись на тому ж рівні. Іран дуже хоче отримати від Росії ядерні технології. Вони дуже близькі до створення ядерної зброї, але багато чого ще потрібно робити у цьому напрямку", - пояснив Загородній.

Політолог вважає, що Іран й РФ будуть далі співпрацювати у питанні дестабілізації ситуації на Близькому Сході

"Співробітництво Ірану з РФ буде підтримуватись на тому ж рівні. Зокрема, у питанні озброєння та координації своїх дій щодо створення точки напруги на Близькому Сході. Не слід забувати й про Китай. Тому, я думаю, що багато чого ще буде відбуватись між цими країнами", - додав він.