Президентські вибори в Ірані переходять у другий тур: хто змагатиметься

Про це інформує телеканал Iran International.

Станом на 29 червня було підраховано голоси на 58 640 виборчих дільницях у 482 містах Ірану, загалом було подано 24 535 185 бюлетенів.

За підрахунками, результати такі:

Масуд Пезешкян - 10 415 991 голос;

Саїд Джалілі - 9 473 298 голосів;

Мохаммад Багер Галібаф - 3 383 340 голосів;

Мостафа Пурмохаммаді - 206 397 голосів.

З огляду на те, що жоден з кандидатів не набрав більшості голосів, вибори перейдуть до другого туру. Відповідно до закону, другий тур виборів відбудеться по всій країні у п'ятницю, 5 липня.

Згідно з результатами, лідирує реформатор Масуд Пезешкян, колишній міністр охорони здоров'я, випередивши Саїда Джалілі, колишнього учасника переговорів з ядерної програми.

Попри те, що Пезешкян набрав більше голосів, йому все ще не вистачає до необхідних 50% голосів для вирішальної перемоги в першому турі виборів.