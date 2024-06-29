Президентські вибори в Ірані переходять у другий тур: хто змагатиметься
В Ірані відбудеться другий тур дострокових президентських виборів 5 липня на тлі рекордно низької явки виборців
Про це інформує телеканал Iran International.
Станом на 29 червня було підраховано голоси на 58 640 виборчих дільницях у 482 містах Ірану, загалом було подано 24 535 185 бюлетенів.
За підрахунками, результати такі:
- Масуд Пезешкян - 10 415 991 голос;
- Саїд Джалілі - 9 473 298 голосів;
- Мохаммад Багер Галібаф - 3 383 340 голосів;
- Мостафа Пурмохаммаді - 206 397 голосів.
З огляду на те, що жоден з кандидатів не набрав більшості голосів, вибори перейдуть до другого туру. Відповідно до закону, другий тур виборів відбудеться по всій країні у п'ятницю, 5 липня.
Згідно з результатами, лідирує реформатор Масуд Пезешкян, колишній міністр охорони здоров'я, випередивши Саїда Джалілі, колишнього учасника переговорів з ядерної програми.
Попри те, що Пезешкян набрав більше голосів, йому все ще не вистачає до необхідних 50% голосів для вирішальної перемоги в першому турі виборів.
- 21 травня в Ірані повідомили дату виборів нового президента, які проводитимуть позачергово. Рішення було прийнято після того, як 19 травня гелікоптер, на борту якого перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі, зазнав аварії. Офіційні особи підтвердили загибель усіх пасажирів.
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