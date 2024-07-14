Новий президент Ірану заявив, що прагне миру для Росії та України, але Москва залишається цінним союзником Тегерана
Новий президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що за його керівництва Тегеран буде зберігати стабільні відносини з його "цінним союзником" Росією, а також прагне миру для "росіян та українців"
Про це він написав у колонці для Tehran Times.
"Росія є цінним стратегічним союзником і сусідом Ірану, і моя адміністрація збереже прихильність розширенню й активізації нашого співробітництва", - написав Пезешкіан.
Він також додав, що Іран "прагне миру для народів Росії та України".
За словами нового президента, нове керівництво країни готове активно підтримувати ініціативи, спрямовані на досягнення цієї мети.
"Я продовжуватиму віддавати пріоритет двосторонній та багатосторонній співпраці з Росією, зокрема в рамках таких структур, як БРІКС, Шанхайська організація співпраці та Євразійський економічний союз", – підкреслив іранський лідер.
- Нагадаємо, за результатами голосування у другому турі президентських виборів в Ірані 6 липня стало відомо, що перемогу здобув ліберал Масуд Пезешкіан. Він став дев'ятим президентом країни.
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