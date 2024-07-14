Новий президент Ірану заявив, що прагне миру для Росії та України, але Москва залишається цінним союзником Тегерана

Про це він написав у колонці для Tehran Times.

"Росія є цінним стратегічним союзником і сусідом Ірану, і моя адміністрація збереже прихильність розширенню й активізації нашого співробітництва", - написав Пезешкіан.

Він також додав, що Іран "прагне миру для народів Росії та України".

За словами нового президента, нове керівництво країни готове активно підтримувати ініціативи, спрямовані на досягнення цієї мети.

"Я продовжуватиму віддавати пріоритет двосторонній та багатосторонній співпраці з Росією, зокрема в рамках таких структур, як БРІКС, Шанхайська організація співпраці та Євразійський економічний союз", – підкреслив іранський лідер.