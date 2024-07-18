"Хочеться зайнятися іншим": Адель оголосила, що візьме паузу в музиці

Про це вона розповіла в інтервʼю ZDF.

36-річна британська музикантка Адель зізналася, що виснажилася. Наразі вона перебуває в сольному турі. Останні два роки у вихідні вона виступає в розважальному комплексі Caesars Palace в Лас-Вегасі. Нещодавно завершилося її 90-те шоу. Резиденція Адель має завершитися в листопаді.

Вона відзначила, що такі концерти для неї - це обмін енергією, що є позитивним досвідом. Проте артистка втомилася.

"Я не маю жодних планів на нову музику. Я хочу зробити велику перерву після всього цього. Мені хотілося б позайматися іншими креативними речами, хоча б певний час, - оголосила Адель і додала: - Знаєте, я навіть перестала співати вдома. Дивно, правда?".

Коментуючи один з інцидентів на своєму шоу, коли в червні зірка посварилася з відвідувачем концерту, Адель сказала: "Мене все дратує. Абсолютно все. Мені 36 років. Я стала стара і сварлива".

У березні Адель скасувала 10 концертів через хворобу.

