"Хочеться зайнятися іншим": Адель оголосила, що візьме паузу в музиці
Британська співачка Адель поділилась, що після завершення цьогорічного туру планує зробити тривалу перерву у музичній кар'єрі, щоб зайнятися іншими творчими речами
Про це вона розповіла в інтервʼю ZDF.
36-річна британська музикантка Адель зізналася, що виснажилася. Наразі вона перебуває в сольному турі. Останні два роки у вихідні вона виступає в розважальному комплексі Caesars Palace в Лас-Вегасі. Нещодавно завершилося її 90-те шоу. Резиденція Адель має завершитися в листопаді.
Вона відзначила, що такі концерти для неї - це обмін енергією, що є позитивним досвідом. Проте артистка втомилася.
"Я не маю жодних планів на нову музику. Я хочу зробити велику перерву після всього цього. Мені хотілося б позайматися іншими креативними речами, хоча б певний час, - оголосила Адель і додала: - Знаєте, я навіть перестала співати вдома. Дивно, правда?".
Коментуючи один з інцидентів на своєму шоу, коли в червні зірка посварилася з відвідувачем концерту, Адель сказала: "Мене все дратує. Абсолютно все. Мені 36 років. Я стала стара і сварлива".
У березні Адель скасувала 10 концертів через хворобу.
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