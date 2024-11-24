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Головна Культура "Всіх чекає присяга або прапору, або ординській ганчірці". Yarmak випустив пісню "Замкнутий контур" про те, як Україні перемогти у війні

"Всіх чекає присяга або прапору, або ординській ганчірці". Yarmak випустив пісню "Замкнутий контур" про те, як Україні перемогти у війні

Анатолій Буряк
24 листопада, 2024 неділя
17:57
Культура Ярмак на вулиці Вокзальній у Бучі (весна 2022 року)

Український репер Олександр Ярмак (Yarmak), який від початку повномасштабного вторгнення добровільно служить в ЗСУ, випустив трек під назвою "Замкнутий контур"

Зміст

У цій композиції, яка вийшла на офіційному YouTube-каналі автора, співак розмірковує над станом справ в країні й звертається до українців із закликом не бути легковажними й бути готовими долучитися до Сил оборони.

Слова пісні можна бачити тут.

"Та це не означає, що ми приречені, час робити висновки, час вникати у кожне речення", - співає Yarmak.

Пісня "Замкнутий контур", зокрема, наголошує на необхідності переглянути своє ставлення до військової служби кожному українцеві:

Кажуть, сто років формується нація, та в нас їх нема
Якщо не змінимось зараз - капітуляція
Звісно, ці слова не пасують твоїй вечірці
Всіх чекає присяга або прапору, або ординській ганчірці

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При цьому, як наголошує Yarmak, від захисту рідної країни українців не мусить зупиняти корупційність влади чи запевнення у допомозі з боку західних партнерів.

Тут ніхто не хоче вмирати заради системи корупційної
В мене сотні питань до влади, та своя краще окупаційної
Міжнародні угоди не діють, світ пірнає в епоху сили
Нашу армію жре совок, бо ми всі від неї косили
Ці партнери занепокоєні... вже не діє ефект плацебо.
Час змінитися назавжди, час надіятись лише на себе

Де служить Yarmak

Спершу був у піхоті, потім очолював підрозділ FPV-дронів.

Зараз перейшов на посаду штаб-сержанта Сил безпілотних систем.

Нагороджений Золотим хрестом головнокомандувача ЗСУ.

 

 

Теги:
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Новини
музика
мистецтво
військові
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
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