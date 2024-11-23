У Києві вночі сталась стрілянина в готелі: загинув 27-річний чоловік

Про це повідомили в поліції Києва.

За словами правоохоронців, сьогодні близько 01:00 години ночі в приміщенні готелю між двома компаніями виник конфлікт, а надалі бійка, в ході якої один з фігурантів дістав зброю та зробив декілька пострілів у бік опонентів.

Від отриманих поранень на місці загинув 27-річний чоловік. Також ушкоджень зазнали товариш потерпілого та охоронець закладу. Останніх у задовільному стані госпіталізували.

Правоохоронці затримали одного з учасників бійки, стрілка наразі розшукують.

Поліція розпочала кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 115 – умисне вбивство, та ч. 2 ст. 296 – хуліганство. Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.