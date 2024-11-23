Залужний: ближче до 2027 року армія РФ здійснить технологічний прорив

Про це повідомляє Українська правда і Телеграф.

"Війна штовхає колесо науково-технічного прогресу, і воно розкручується. Завдяки появі на полі бою роботів ні росіяни, ні ми не змогли рухатися далі. З’явився якийсь ступор, і ця тенденція зберігається і зараз", - заявив Залужний під час свого виступу на церемонії нагородження "УП-100".

Росіяни зараз не можуть, наприклад, за тиждень просуватися на 150-200 кілометрів, і це свідчить про своєрідний ступор та нестачу ресурсів, пояснив ексголовком.

Залужний заявив, що потужний прорив з боку ворожих військ стане можливим ближче до 2027 року.

"За моєю власною теорією, коли завершиться технічно-еволюційний процес і розпочнеться процес накопичення технологічних матеріалів, то можливість активно наступати відновиться. За моїми підрахунками це відбудеться після 2027 року", - сказав він.

На думку ексголовкома ЗСУ, на той час війська РФ відмовляться від агресивного подолання територій противника і будуть використовувати "тактику ізмору". Саме подобу цього ми зараз і бачимо на фронті, додав Залужний.

"Ми не бачимо глибокого прориву противника, а бачимо поступове видавлювання нас із позицій, які, звісно, даються їм дуже-дуже великими втратами… І це пов'язано з тим, що росіяни реалізовують саме цю стратегію вимору… Але на сьогоднішній день росіяни не готові до того, щоб розширювати свій фронт… Тому ведення таких комбінованих дій, спрямованих на вимору, приводить до результатів, зокрема й на полі бою", — резюмував Залужний.