Про це з зали суду повідомив кореспондент "Суспільного".

Його затримали за статтею ККУ "Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень" у справі про обстріл аеродрому "Канатове" влітку 2022.

Адвокати Червінського заявили, що його затримали незаконно та оголосили, що подаватимуть на апеляцію.