Справа про обстріл РФ аеродрому "Канатове": ексрозвідника Червінського взяли під варту на 2 місяці
Колишньому в.о командира однієї із частин Сил спецоперацій Роману Червінському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 днів без можливості внесення застави
Про це з зали суду повідомив кореспондент "Суспільного".
Його затримали за статтею ККУ "Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень" у справі про обстріл аеродрому "Канатове" влітку 2022.
Адвокати Червінського заявили, що його затримали незаконно та оголосили, що подаватимуть на апеляцію.
- У період з квітня по липень 2022 року українські службовці, серед яких був військовий Сил спеціальних операцій, колишній розвідник Роман Червінський, цивільний айтішник, представники СБУ і Повітряних сил, намагались завербувати російського пілота і вмовити його перегнати в Україну військовий літак. Це призвело до ракетного обстрілу аеродрому "Канатове" 23 липня 2022 року.
- У справі про ракетний обстріл РФ аеродрому "Канатове" Служба безпеки України затримала колишнього виконувача обов’язків командира однієї із частин Сил спецоперації Романа Червінського.
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