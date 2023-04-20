Намагалися викрасти російський літак: СБУ порушила кримінальну справу проти українських військових
У період з квітня по липень 2022 року українські службовці, серед яких був військовий Сил спеціальних операцій, колишній розвідник Роман Червінський, цивільний айтішник, представники СБУ і Повітряних сил, намагались завербувати російського пілота і вмовити його перегнати в Україну військовий літак
Про це ідеться у матеріалі Української правди.
Зазначається, що чоловіки розробили план, який, за словами учасників операції, передбачав, що росіянину дадуть "квадрат", в якому він в обумовлений час влетить в повітряний простір України.
Перед російськими диспетчерами пілот мав імітувати аварію. Україна оголосила би про полон пілота. Росіянин та його родина отримали би гроші та нові документи. Разом із тим, готуючи операцію, українські військові та силовики випитували у російських пілотів інформацію про те, хто віддає їм накази, де вони виконують свої завдання, хто курує їхню роботу тощо.
"Українські військові та правоохоронці кілька місяців виманювали з Росії військовий літак. Ворожий пілот, який погодився на співпрацю, зрештою не прилетів. Кремль паралельно вів власну гру, намагаючись вивідати секретні дані для себе", - ідеться у повідомленні.
Зазначений аеродром того ранку обстріляли російськими ракетами. Один український військовий загинув, були пошкоджені будівлі та військова техніка.
За версією слідства, військовий Червінський нібито не погодив операцію з розвідкою, чим перевищив свої повноваження. Він же, за твердженням СБУ, самостійно відрядив військових на аеродром для зустрічі літака.
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