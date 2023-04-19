Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Нагороди від побратимів вручив керівник ГУР Кирило Буданов і відзначив, що битва за острів Зміїний і повернення українського прапора стали символом перемоги над Росією на морі.

"Звільнення Зміїного – одна з вкрай важливих перемог України під час війни з російськими загарбниками, яка серед іншого дозволила нашій державі убезпечити Одесу й загалом українське Причорномор’я від наявних загроз та розблокувати торгове судноплавство. Усі ми знаємо, що це було важко. Але завдяки єдності та злагодженості усіх Сил безпеки та оборони України, зокрема воїнів ГУР та СБУ, ми зробили те, у що мало хто вірив. Впевнений, що так буде й надалі аж до цілковитої перемоги над терористичною Росією", – каже Буданов.

Воїни Центру спецоперацій "А" входили до штурмових груп, які 8 травня 2022 року висадилися на Зміїний з вертольотів для штурму. Разом з бійцями ГУР вони тренувалися на одному з аеродромів Одещини, аби спецоперація була успішною.

"СБУ та ГУР розробили й провели чимало спільних спецоперацій, які змінюють хід війни. Всі вони – результат нашої злагодженої роботи та чіткої взаємодії. Одна з таких важливих спецоперацій – звільнення острова Зміїний, де ми пліч-о-пліч знищували окупантів. Подібних прикладів налічується вже не один десяток. І впевнений, що буде ще більше! Ми працюємо на єдину мету – очистити нашу землю від загарбників і здобути перемогу", – наголосив голова СБУ Василь Малюк.