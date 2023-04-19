Спецпризначенці СБУ, які допомагали звільняти Зміїний влітку 2022 року, отримали нагороди від ГУР
Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" СБУ, які зробили внесок у деокупацію острова Зміїний влітку тогоріч, отримали нагороди від Головного управління розвідки
Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Нагороди від побратимів вручив керівник ГУР Кирило Буданов і відзначив, що битва за острів Зміїний і повернення українського прапора стали символом перемоги над Росією на морі.
"Звільнення Зміїного – одна з вкрай важливих перемог України під час війни з російськими загарбниками, яка серед іншого дозволила нашій державі убезпечити Одесу й загалом українське Причорномор’я від наявних загроз та розблокувати торгове судноплавство. Усі ми знаємо, що це було важко. Але завдяки єдності та злагодженості усіх Сил безпеки та оборони України, зокрема воїнів ГУР та СБУ, ми зробили те, у що мало хто вірив. Впевнений, що так буде й надалі аж до цілковитої перемоги над терористичною Росією", – каже Буданов.
Воїни Центру спецоперацій "А" входили до штурмових груп, які 8 травня 2022 року висадилися на Зміїний з вертольотів для штурму. Разом з бійцями ГУР вони тренувалися на одному з аеродромів Одещини, аби спецоперація була успішною.
"СБУ та ГУР розробили й провели чимало спільних спецоперацій, які змінюють хід війни. Всі вони – результат нашої злагодженої роботи та чіткої взаємодії. Одна з таких важливих спецоперацій – звільнення острова Зміїний, де ми пліч-о-пліч знищували окупантів. Подібних прикладів налічується вже не один десяток. І впевнений, що буде ще більше! Ми працюємо на єдину мету – очистити нашу землю від загарбників і здобути перемогу", – наголосив голова СБУ Василь Малюк.
- Потоплення корабля стало найбільшою і втратою російського флоту за останні 40 років.
- У Міністерстві оборони Росії підтвердили, що ракетний крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження.
- 14 квітня 2022 року стало відомо, що крейсер потонув. Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що, разом з частиною екіпажу, був ліквідований також командир корабля Антон Купрін.
- На крейсері "Москва", потопленому українськими ракетами у Чорному морі, загинув Валерій Криворог, син командира дивізії ЧФ РФ контрадмірала Олега Криворога.
- У Севастополі суд визнав загиблими 17 моряків, які зникли внаслідок ураження крейсера "Москва".
- Перше бойове застосування ракетного комплексу "Нептун", який потопив російський крейсер "Москва", відбулося в останні дні лютого, і це врятувало Миколаїв від російського десанту.
- Командувач ВМС про знищення флагмана РФ заявив, що дві ракети це дуже мало, аби затопити крейсер "Москва", але зараз він на дні.
- 13 квітня 2022 року українські військові двома ракетами "Нептун" влучили в російський крейсер "Москва". На ньому спалахнула пожежа, в підсумку корабель затонув.
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