Ще 17 моряків з крейсера "Москва" визнано загиблими через суд, - росЗМІ

Про це повідомляє "Медуза" із посиланням на дані суду.

16 справ було розглянуто влітку, ще одну у вересні. Батько загиблого моряка Єгора Шкребця Дмитро Шкребець заявив, що суди проходили за заявами батьків зниклих військовослужбовців, а їхні інтереси представляли військова прокуратура та командування військової частини.

За словами Шкребця, ті моряки, рідні яких не звернулися до суду, автоматично будуть визнані загиблими після шести місяців". Сам він розповідав, що отримав свідоцтво про смерть свого сина Єгора на початку серпня.

Нагадаємо, 13 квітня українські військові двома ракетами "Нептун" влучили в російський крейсер "Москва". На ньому спалахнула пожежа, в підсумку корабель затонув.

Потоплення корабля стало найбільшою і втратою російського флоту за останні 40 років і найдорожчою ціллю, яку знищили ЗСУ.

Станом на серпень міноборони РФ визнало загибель лише 4 строковиків на крейсері.

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