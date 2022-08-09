Про це повідомляє телеграм-канал "Можем обяснить".

Леонід Савін вважався зниклим безвісти ще з 14 квітня, коли був підбитий крейсер "Москва" Тепер солдата офіційно визнано загиблим, розповів каналу "Можем обяснить" його брат Володимир Савін.

За його словами, міноборони РФ обіцяло "допомогти розібратися з винними" у трагедії. Савін розповідав, що його брата призвали на флот 2 липня 2021 року, він був строковиком і не збирався підписувати контракт.

Також міноборони Росії повідомило родичів про смерть 23-річного Івана Франтіна, який служив на ракетному крейсері "Москва". Про це каналу "Можем обяснить" розповіла його сестра Світлана Тишкіна. Після аварії судна він вважався зниклим безвісти.

У квітні Тишкіна розповіла про зникнення брата на своїй сторінці у ВК. За її словами, Івана було призвано на службу в червні 2021-го, і після курсу молодого бійця з розподілу він потрапив на крейсер "Москва". Він був строковиком. За словами дівчини, у військовій частині, де служив Іван, його матері не повідомили жодних подробиць.

Таким чином, Франтін став уже четвертим матросом із "Москви", чию загибель підтвердило міноборони РФ. При чому зробило це, коли минуло більше як 100 днів від дня ліквідації судна. До цього свідоцтво про смерть отримали рідні Леоніда Савіна - військовослужбовця з Алупки, а також Дмитро Шкребець – батько Єгора Шкребця. У квітні МО РФ визнало загибель матроса Івана Вахрушева.

13 квітня українські військові двома ракетами "Нептун" влучили в російський крейсер "Москва". На ньому спалахнула пожежа, в підсумку корабель затонув.

Потоплення корабля стало найбільшою і втратою російського флоту за останні 40 років і найдорожчою ціллю, яку знищили ЗСУ.

27 липня стало відомо, що на крейсері "Москва", потопленому українськими ракетами, загинув син командира дивізії Чорноморського флоту РФ.

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