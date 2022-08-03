Про це повідомляє телеканал "Дождь".

Це трапилося на 110-й день після потоплення крейсера.

"Учора в Севастополі, в Будинку офіцерів, на 110-й день після загибелі мого сина, я отримав свідоцтво про його смерть", – написав батько матроса.

До посту в соцмережі "Вконтактє" Шкребець додав документ, виданий відділом РАГСу Ленінського району Севастополя та датований 27 липня. Датою смерті Єгора Шкребця в ньому значиться 13 квітня 2022 – день, коли стало відомо про затоплення крейсера "Москва".

Весь цей час – 110 днів – Єгор Шкребець вважався зниклим безвісти. Адже міноборони Росії офіційно визнало загибель лише одного матроса, попри те, що сім'ї військовослужбовців із крейсера повідомляли про десятки зниклих.

27 липня стало відомо, що на крейсері "Москва", потопленому українськими ракетами, загинув син командира дивізії Чорноморського флоту РФ

13 квітня українські військові двома ракетами "Нептун" влучили в російський крейсер "Москва". На ньому спалахнула пожежа, в підсумку корабель затонув.

Потоплення корабля стало найбільшою і втратою російського флоту за останні 40 років і найдорожчою ціллю, яку знищили ЗСУ.

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