На крейсері "Москва", потопленому українськими ракетами, загинув син командира дивізії Чорноморського флоту РФ, - ЗМІ
На крейсері "Москва", потопленому українськими ракетами у Чорному морі, загинув Валерій Криворог, син командира дивізії ЧФ РФ контрадмірала Олега Криворога
Про це повідомляють російські ЗМІ.
37-річний Валерій Криворог служив на крейсері "Москва" у званні капітан-лейтенанта. У 2019 році він керував ротою приймання та розподілу військовослужбовців центру забезпечення управління штабу флоту.
Після затоплення корабля в середині квітня Криворога вважають зниклим безвісти. Судячи з його сторінки у "ВКонтакті", востаннє в мережі він був 9 квітня, за п'ять днів до загибелі крейсера "Москва".
Батько зниклого – Олег Криворог, командир 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту. До цієї дивізії входив і крейсер "Москва".
- 13 квітня українські військові двома ракетами "Нептун" влучили в російський крейсер "Москва". На ньому спалахнула пожежа, в підсумку корабель затонув.
- Потоплення корабля стало найбільшою і втратою російського флоту за останні 40 років і найдорожчою ціллю, яку знищили ЗСУ.
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