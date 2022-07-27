Про це повідомляють російські ЗМІ.

37-річний Валерій Криворог служив на крейсері "Москва" у званні капітан-лейтенанта. У 2019 році він керував ротою приймання та розподілу військовослужбовців центру забезпечення управління штабу флоту.

Після затоплення корабля в середині квітня Криворога вважають зниклим безвісти. Судячи з його сторінки у "ВКонтакті", востаннє в мережі він був 9 квітня, за п'ять днів до загибелі крейсера "Москва".

Батько зниклого – Олег Криворог, командир 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту. До цієї дивізії входив і крейсер "Москва".

13 квітня українські військові двома ракетами "Нептун" влучили в російський крейсер "Москва". На ньому спалахнула пожежа, в підсумку корабель затонув.

Потоплення корабля стало найбільшою і втратою російського флоту за останні 40 років і найдорожчою ціллю, яку знищили ЗСУ.

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