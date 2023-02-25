Про це розповів командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа у фільмі Дмитра Комарова.

Олексій Неїжпапа ствердив, що однією з причин, чому крейсер "Москва" пішов на дно - самовпевненість росіян: вони були переконані, що Військово-Морських та Повітряних сил більше не існує. І це стало великою іміджевою втратою для РФ.

"Наші сили та засоби виявили групу кораблів, зокрема, й крейсер "Москва". Ну і ракетний комплекс "Нептун" вразив двома ракетами. Для такого корабля дві ракети – це дуже мало, для того, щоб він був затоплений. Але він зараз на дні", - зазначив командувач ВМСУ.

Міністр оборони Олексій Резніков відзначив, що затоплення крейсера також дало можливість деокупувати острів Зміїний та розпочати діяльність Зернової угоди.

