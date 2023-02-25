Дві ракети це дуже мало, аби затопити крейсер "Москва", але зараз він на дні, - командувач ВМС про знищення флагмана РФ
Флагман російського флоту "Москва" знищили двома українськими ракетами "Нептун", хоча це дуже мало, для того, аби він був затоплений
Про це розповів командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа у фільмі Дмитра Комарова.
Олексій Неїжпапа ствердив, що однією з причин, чому крейсер "Москва" пішов на дно - самовпевненість росіян: вони були переконані, що Військово-Морських та Повітряних сил більше не існує. І це стало великою іміджевою втратою для РФ.
"Наші сили та засоби виявили групу кораблів, зокрема, й крейсер "Москва". Ну і ракетний комплекс "Нептун" вразив двома ракетами. Для такого корабля дві ракети – це дуже мало, для того, щоб він був затоплений. Але він зараз на дні", - зазначив командувач ВМСУ.
Міністр оборони Олексій Резніков відзначив, що затоплення крейсера також дало можливість деокупувати острів Зміїний та розпочати діяльність Зернової угоди.
- 13 квітня українські військові двома ракетами "Нептун" влучили в російський крейсер "Москва". На ньому спалахнула пожежа, в підсумку корабель затонув.
- Потоплення корабля стало найбільшою і втратою російського флоту за останні 40 років.
- На крейсері "Москва", потопленому українськими ракетами у Чорному морі, загинув Валерій Криворог, син командира дивізії ЧФ РФ контрадмірала Олега Криворога.
- У Севастополі суд визнав загиблими 17 моряків, які зникли внаслідок ураження крейсера "Москва".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.24
Купівля 39.24Продаж 39.87
-
EUR
Купівля 41.09Продаж 41.97
- Актуальне
- Важливе