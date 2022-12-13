"Розвернулись і дременули в Крим". Ракетний комплекс "Нептун" у лютому врятував Миколаїв від російського десанту, - ЗМІ

Про це йдеться у статті "Потопити "Москву": невідомі деталі. Як український "Нептун" знищив флагман російського флоту".

"Майже ніхто про це не знає, але перше бойове застосування "Нептунів" відбулося аж ніяк не у квітні, а в перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Саме тоді три російські десантні кораблі висунулись із портів у Криму й рушили в бік українського узбережжя в Миколаївській області. Висадка військ РФ в цьому районі давала їм плацдарм для атаки і на Миколаїв, і на Одесу. Саме для ураження цих кораблів було випущено три перші "Нептуни", - йдеться у статті.

За ловами співрозмовника у військових колах, дотичного до проєкту "Нептун", перші пуски були з півдня Одеської області, а стріляли в напрямку Миколаєва.

"Тому ракети мусили пройти над Одесою і, щоб це було безпечно для міста, їх пустили не на висоті 5-6 метрів над водою, як це має бути, а десь на 120 метрах. Очевидно, що росіяни їх засікли і швидше за все знищили. Там цікаво, що вони навіть збили свій же літак, який в тому районі полював на "Нептуни", – розповів співрозмовник.

У статті повідомляється, що точно визначити, який це був день не вийшло, але це сталося не пізніше 26 лютого. Саме в той день Генштаб випустив офіційне повідомлення про те, що російський військовий корабель збив власний літак над Чорним морем.

Співрозмовники повідомили, що жоден із "Нептунів" не вразив свою ціль, але російські десантні кораблі, заскочені самою можливістю подібних ракетних ударів, розвернулись і дременули в Крим.

"Їхнє "здивування" можна зрозуміти. Адже "Нептунів" на кінець лютого на озброєнні ЗСУ не мало бути. Після успішних державних випробувань у 2020-му, "Нептун" прийняли на озброєння, але в реальності проєкт поставили на паузу. Лише під кінець того року, зокрема після зустрічі керівника КБ "Луч" Олега Коростельова і Володимира Зеленського, на особисту вимогу президента на "Нептун" знайшли гроші. Перший повноцінний комплекс на новому шасі від "Татри" був зібраний у серпні 2021 року перед парадом до 30-ої річниці Дня Незалежності", - йдеться у статті.

26 лютого голова. Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що ППО відбили атаку і десант в Миколаївській області не висадився.

Учасник російсько-української війни, нардеп Роман Костенко пізніше заявив, що цілком вірогідно, що РФ буде просуватися на південному напрямку. І висадка морського десанту РФ в Одесі можлива тільки за умови, якщо буде зламано оборону Миколаєва.

Флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" був уражений 13 квітня, українськими ракетами "Нептун".

У Міністерстві оборони Росії підтвердили, що ракетний крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження.

14 квітня стало відомо, що крейсер потонув. Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що, разом з частиною екіпажу, був ліквідований також командир корабля Антон Купрін.

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