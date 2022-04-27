Висадка морського десанту РФ в Одесі можлива тільки за умови, якщо буде зламано оборону Миколаєва, - полковник Костенко
Учасник російсько-української війни, нардеп Роман Костенко вважає, що цілком вірогідно, що РФ буде просуватися на південному напрямку
Про це він сказав в ефірі телеканалу “Еспресо”
“Останнім часом важко говорити про Одесу окремо, про Миколаїв окремо, якщо ми говоримо про морську операцію, про той десант який може бути. З моєї точки зору, з воєнної точки зору, усі морські десанти не численні, як правило. Вони потребують масовості та підтримки з суходолу. Тому, морський десант на Одесу можливий тільки за умови, якщо буде зламано оборону Миколаєва. Якщо Миколаїв буде взято, або взято в кільце, далі російські війська зможуть просуватися на Одесу. Тоді може мати успіх той десант, який з моря. Поки Миколаїв стоїть і тримає оборону - неможливо просування сухопутних військ до території Одеси, Одеса знаходиться в безпеці”, - пояснив Костенко.
Полковник СБУ також додав, що з тим десантом РФ Збройні сили України, добровольчі батальйони та Одеса впораються.
“Тому, зараз Південь - Одеса та Миколаїв нерозривні два регіони, які тримають один одного. Один з суходолу, один з моря. Від успіху кожного з них залежить той чи інший регіон. Нам потрібно зараз вистояти, а потім об’єднатися і повернути у свій регіон Херсон і звичайно Крим”, - підсумував Костенко.
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