Висадка морського десанту РФ в Одесі можлива тільки за умови, якщо буде зламано оборону Миколаєва, - полковник Костенко

Про це він сказав в ефірі телеканалу “Еспресо”



“Останнім часом важко говорити про Одесу окремо, про Миколаїв окремо, якщо ми говоримо про морську операцію, про той десант який може бути. З моєї точки зору, з воєнної точки зору, усі морські десанти не численні, як правило. Вони потребують масовості та підтримки з суходолу. Тому, морський десант на Одесу можливий тільки за умови, якщо буде зламано оборону Миколаєва. Якщо Миколаїв буде взято, або взято в кільце, далі російські війська зможуть просуватися на Одесу. Тоді може мати успіх той десант, який з моря. Поки Миколаїв стоїть і тримає оборону - неможливо просування сухопутних військ до території Одеси, Одеса знаходиться в безпеці”, - пояснив Костенко.



Полковник СБУ також додав, що з тим десантом РФ Збройні сили України, добровольчі батальйони та Одеса впораються.



“Тому, зараз Південь - Одеса та Миколаїв нерозривні два регіони, які тримають один одного. Один з суходолу, один з моря. Від успіху кожного з них залежить той чи інший регіон. Нам потрібно зараз вистояти, а потім об’єднатися і повернути у свій регіон Херсон і звичайно Крим”, - підсумував Костенко.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



Дивіться також:

