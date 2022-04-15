Разом з крейсером "Москва" ліквідовано і його командира, - Геращенко

Про це радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко написав у Telegram.

"Капітан 1 рангу, командир крейсера "Москва" – Купрін Антон Валерійович – загинув під час вибуху та пожежі на борту колишнього флагмана Чорноморського флоту Росії», – зазначив Геращенко.



Про загибель командира ракетного крейсера "Москва" також повідомляє Telegram-канал "Новини Збройних Сил України". Як йдеться у публікації, саме капітан Антон Купрін віддавав накази на обстріл крилатими ракетами українських міст.



Нагадаємо, флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" був уражений 13 квітня, українськими ракетами "Нептун".

У Міністерстві оборони Росії підтвердили, що ракетний крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження.

Депутат Київради Дмитро Білоцерковець зазначив, що, за його даними, у Севастополі паніка, з крейсера "Москва" евакуювали особовий склад, є інформація про декілька сотень загиблих російських військовослужбовців, а корабель не піддається відновленню.

В ОК "Південь" повідомили, що крейсер отримав істотні пошкодження та почав тонути після потужного вибуху боєзапасу.

Увечері 14 квітня стало відомо, що крейсер потонув.

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